Notizie simili

Linea 105: stazione di Brétigny-sur-Orge <> Le Plessis-Pâté Eurocontrol
- Ripresa del servizio della ZA de la Tremblaie e di Eurocontrol dell'ex linea 105A.
- Un nuovo percorso unico che serve la stazione di Brétigny e Eurocontrol con autobus dalle 5:30 alle 21:00 dal lunedì al venerdì.
- Per raggiungere la stazione di Brétigny-sur-Orge da Eurocontrol e dalla ZI de la Tremblaie, al mattino dalle 6:00 alle 12:00, fare riferimento alle linee 413 e 202 o 2273 (corrispondenza a "Imprimerie Nationale").
- Per raggiungere Eurocontrol e la ZI de la Tremblaie dalla stazione di Brétigny-sur-Orge, dalle 12:00 alle 20:30, fare riferimento alle linee 2273 o 202 poi 414 (corrispondenza a "Imprimerie Nationale").
Linea 106: stazione di Brétigny-sur-Orge <> Brétigny-sur-Orge CEV
- La nuova linea 106 riprende tutte le fermate della linea 105A tra la stazione di Brétigny-sur-Orge e CEV.
Linea 202: stazione di Brétigny-sur-Orge <> Vert-le-Grand via Bondoufle
- La linea 202 riprende e semplifica il percorso della vecchia linea 105B.
- A Bondoufle, le sentenze "Général de Gaulle", "Pierre Marcille" e "Pasteur" sono soppresse. Possibile rinvio alle fermate "Les Petits Bois" e "Hôtel de Ville".
- Autobus dalle 6 alle 19.45, ogni 15 minuti al mattino e alla sera, dal lunedì al venerdì.
Linea 91-04: Gare d'Evry-Courcouronnes Centre <> Gare d'Arpajon / Stazione autostradale di Briis-sous-Forges
- Un collegamento rafforzato tra Arpajon e Briis-sous-Forges con 3 viaggi aggiuntivi e 5 ritorni al giorno.
- Autobus dalle 5 alle 22, ogni 10 minuti al mattino e alla sera, dal lunedì al venerdì.
Linea 2271: Le Plessis-Pâté ZA Parc <> Centre Commercial Maison Neuve
- La riga 2276 è soppressa. La linea 2271 offre una soluzione di trasferimento tra le fermate "Branly" e "Les Promenades de Brétigny" o tramite un collegamento alla stazione.
- La fermata "Promenades de Brétigny" è servita in entrambe le direzioni tutto il giorno.
- Autobus dalle 5:15 alle 00:15, ogni 7 minuti al mattino e alla sera dal lunedì al venerdì.
Linea 2273: stazione di Brétigny-sur-Orge <> Bondoufle Imprimerie Nationale
- La linea 2273 segue in parte il percorso della linea 2276 tra la stazione di Brétigny e "La Marinière".
- Una linea estesa dalle 10:30 alle 17:30 nei giorni feriali e il sabato fino alla fermata "Imprimerie Nationale" a Bondoufle che serve La Croix Blanche. In direzione di Bondoufle, le fermate servite a Plessis-Pâté sono "Mozart", "Gymnase", "Mairie", "Rue des Chamois" (nuova fermata) e "La Rogère" (nuova fermata).
- Autobus dalle 5:50 alle 20:30 ogni 15 minuti, mattina e sera, dal lunedì al venerdì.
Linea DM9: stazione di Brétigny-sur-Orge <> Leuville-sur-Orge <> Longpont-sur-Orge <> stazione di Saint-Michel-sur-Orge
Linea DM13: stazione di Brétigny-sur-Orge <> Leuville-sur-Orge <> Linas UNM / UTAC
- DM9: Aumento della frequenza e prolungamento del percorso fino alla stazione di Brétigny-sur-Orge in connessione con la RER C.
- Un servizio rafforzato tra Château d'Eau (Linas), Leuville-sur-Orge e Brétigny-sur-Orge grazie a una parte del percorso comune tra le linee DM9 e DM13. Le fermate "Aristide Briand" e "Bois Badeau" rimangono servite solo dalla DM13, come oggi.
- Collegamenti rafforzati alla fermata "Château d'eau" con le linee M151, M153, M154 e 91-05 per raggiungere Parigi, Massy-Palaiseau o Evry.
- Linea DM9: autobus dalle 6:30 alle 19:30 ogni 30 minuti, mattina e sera, dal lunedì al venerdì.
- Linea DM13: autobus dalle 6 alle 21.30 ogni 15-30 minuti, mattina e sera, dal lunedì al venerdì.
TàD 1 e 5 prendono il sopravvento durante le ore non di punta.
Linea DM16: stazione di Brétigny-sur-Orge <> stazione di Saint-Michel-sur-Orge
- Autobus dalle 5:30 alle 20:40 ogni 30 minuti, dal lunedì al sabato.