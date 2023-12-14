Notizie simili

Il tuo nuovo autobus serale ti aspetta alla stazione di Brétigny-sur-Orge!

Dall'8 gennaio 2024, esci la sera ti riportiamo indietro!

Un nuovo autobus serale a Brétigny-sur-Orge e Plessis-Pâté

  • Un nuovo autobus serale alla stazione di Brétigny-sur-Orge per i tuoi rientri tardivi.
  • Autobus ogni 30 minuti dalle 21 alle 23 nei giorni feriali e dalle 20.30 alle 23 il sabato, in collegamento con la RER C.
  • Serve 14 fermate nei quartieri di Clause-Bois Badeau, 80 Arpents e Les Ardrets a Brétigny-sur-Orge e nel centro di Plessis-Pâté.

Scopri la brochure del tuo nuovo autobus serale

 -  978.6 KB

Come funziona il bus serale?

  • Alla stazione, l'autobus attende l'arrivo del treno prima di partire.
  • Durante la salita, il passeggero indica al conducente il nome della fermata in cui desidera andare.
  • L'itinerario sarà poi definito in base alle soste richieste dai passeggeri a bordo.
  • Tutti i biglietti di trasporto validi in Ile-de-France sono accettati sull'autobus.
