Notizie simili

A San Valentino, diteglielo sull'autobus!

Diglielo sull'autobus

In occasione di San Valentino 2023, la tua rete di autobus Île-de-France Mobilités sul territorio di @Vexin_IDFM ti offre di trasmettere le tue dichiarazioni sugli schermi dei veicoli durante la giornata del 14 febbraio.

COME POSSO FARE?

> Il tuo nome

> Il nome del destinatario

> Il messaggio da trasmettere (massimo 200 caratteri)*

> La linea di autobus interessata

>>> Prima del 09 febbraio 2023

I primi 3 messaggi ricevuti da ogni riga verranno trasmessi e riceverai una notifica della pubblicazione effettiva.

*Ci riserviamo il diritto di rifiutare qualsiasi messaggio ritenuto inadeguato.

