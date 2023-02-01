Notizie simili

In occasione di San Valentino 2023, la tua rete di autobus Île-de-France Mobilités sul territorio di Brie e 2 Morin ti offre di trasmettere le tue dichiarazioni sugli schermi nei veicoli durante la giornata del 14 febbraio.
COME POSSO FARE?
È molto semplice, inviaci un messaggio privato su Twitter @Brie2Morin_IDFM:
> Il tuo nome
> Il nome del destinatario
> Il messaggio da trasmettere (massimo 200 caratteri)*
> La linea di autobus interessata
>>> Prima del 9 febbraio 2023
I primi 3 messaggi ricevuti da ogni riga verranno trasmessi e riceverai una conferma tramite Messaggio Privato della pubblicazione effettiva.
*Ci riserviamo il diritto di rifiutare qualsiasi messaggio ritenuto inadeguato.