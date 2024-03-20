Nuova offerta sul territorio dell'Alta Val d'Oise
Cosa cambia sul tuo territorio Valle dell'Oise e 3 Foreste
Linea 1309 (ex 9509) - BOUFFÉMONT - Carrefour <> MONTSOULT - Gare de Montsoult Maffliers
- Ripresa del servizio a Villiers-Adam Chauvry e Béthemont-la-Forêt da parte delle linee scolastiche del settore:
- 1351 Villiers - Adamo (ex 3025 e 3029)
- 1353 Chauvry - Béthemont-la-Forêt (ex 3004)
- Ripresa del servizio Maffliers inizialmente fornito dalla linea 1316 (ex 30-36) per facilitare l'accesso al collegio Marcel Pagnol di Montsoult.
Linea 1316 (ex 3036) - PRESLES - Gare de Presles <> L'ISLE-ADAM - Gare de L'Isle Adam Centre Commercial du Grand Val
- Nuovo servizio per le stazioni di Isle-Adam Parmain e Presles in collegamento con la linea H.
- Il tratto tra Nerville-la-Forêt e Montsoult-Maffliers viene trasferito alla linea 1309 (ex linea 9509).
Linea 1351 (ex 3025 + 3029) - ST-OUEN-L'AUMONE - Lycée Edmond Rostand <> MERY-SUR-OISE - Rue du Bac
- Migliore leggibilità dell'offerta grazie alla fusione delle due linee 3025 e 3029 in un'unica linea: la 1351.
- Gli arresti e la frequenza rimangono invariati.
Cosa cambia sul tuo territorio Carnelle Pays-de-France
Linea 1304 (ex 2) - VIARMES - Fréchot <> MONTSOULT - Gare de Montsoult Maffliers
- Il capolinea della linea 1304 è ora alla fermata Fréchot (possibile collegamento con la linea Express 100).
- Il servizio tra la fermata Fréchot e la stazione Persan Beaumont è rilevato dalla linea Express 100.
- Le fermate Liberté, Grande rue Mairie, Saint-Laurent rimangono servite dalla linea 1314 (ex linea 14).
Linea 1349 (ex 38 + 49) - NOISY-SUR-OISE - Place Gambetta <> LUZARCHES - Collège Anna de Noailles / Lycée Gérard de Nerval
- Integrazione del percorso dalla linea 38 alla linea 1349 per migliorare la leggibilità dell'offerta.
- Gli arresti e la frequenza rimangono invariati.
Linea Express 100 - PERSAN-BEAUMONT - Stazione Persan-Beaumont <> TREMBLAY IN FRANCIA - Gare de Roissypôle Aéroport CDG
- Rimozione delle fermate Roissy Parc, Village e Airapolis rilevate dalle linee 32, 32ZA e 95.02 per offrirti un percorso più diretto tra l'aeroporto Charles de Gaulle e Luzarches.
Linea Express 9510 - LUZARCHES - Gare de Persan-Beaumont <> GOUSSAINVILLE - Gare de Goussainville
- La linea 9510 è soppressa, trasferita alle linee 1348, 1312 e RER D.