Le tue linee di autobus in Vallée de l'Oise et des trois Forêts e Carnelle Pays-de-France si stanno evolvendo!

Dall'8 aprile, sul territorio dell'Alta Val d'Oise, le tue linee di autobus sono riorganizzate per offrirti un servizio migliore.

Nuova offerta sul territorio dell'Alta Val d'Oise

Cosa cambia sul tuo territorio Valle dell'Oise e 3 Foreste

Linea 1309 (ex 9509) - BOUFFÉMONT - Carrefour <> MONTSOULT - Gare de Montsoult Maffliers

  • Ripresa del servizio a Villiers-Adam Chauvry e Béthemont-la-Forêt da parte delle linee scolastiche del settore:
    - 1351 Villiers - Adamo (ex 3025 e 3029)
    - 1353 Chauvry - Béthemont-la-Forêt (ex 3004)
  • Ripresa del servizio Maffliers inizialmente fornito dalla linea 1316 (ex 30-36) per facilitare l'accesso al collegio Marcel Pagnol di Montsoult.

Vedi linea 1309

Linea 1316 (ex 3036) - PRESLES - Gare de Presles <> L'ISLE-ADAM - Gare de L'Isle Adam Centre Commercial du Grand Val

  • Nuovo servizio per le stazioni di Isle-Adam Parmain e Presles in collegamento con la linea H.
  • Il tratto tra Nerville-la-Forêt e Montsoult-Maffliers viene trasferito alla linea 1309 (ex linea 9509).

Linea 1351 (ex 3025 + 3029) - ST-OUEN-L'AUMONE - Lycée Edmond Rostand <> MERY-SUR-OISE - Rue du Bac

  • Migliore leggibilità dell'offerta grazie alla fusione delle due linee 3025 e 3029 in un'unica linea: la 1351.
  • Gli arresti e la frequenza rimangono invariati.

Cosa cambia sul tuo territorio Carnelle Pays-de-France

Linea 1304 (ex 2) - VIARMES - Fréchot <> MONTSOULT - Gare de Montsoult Maffliers

  • Il capolinea della linea 1304 è ora alla fermata Fréchot (possibile collegamento con la linea Express 100).
  • Il servizio tra la fermata Fréchot e la stazione Persan Beaumont è rilevato dalla linea Express 100.
  • Le fermate Liberté, Grande rue Mairie, Saint-Laurent rimangono servite dalla linea 1314 (ex linea 14).

Linea 1349 (ex 38 + 49) - NOISY-SUR-OISE - Place Gambetta <> LUZARCHES - Collège Anna de Noailles / Lycée Gérard de Nerval

  • Integrazione del percorso dalla linea 38 alla linea 1349 per migliorare la leggibilità dell'offerta.
  • Gli arresti e la frequenza rimangono invariati.

Linea Express 100 - PERSAN-BEAUMONT - Stazione Persan-Beaumont <> TREMBLAY IN FRANCIA - Gare de Roissypôle Aéroport CDG

  • Rimozione delle fermate Roissy Parc, Village e Airapolis rilevate dalle linee 32, 32ZA e 95.02 per offrirti un percorso più diretto tra l'aeroporto Charles de Gaulle e Luzarches.

Linea Express 9510 - LUZARCHES - Gare de Persan-Beaumont <> GOUSSAINVILLE - Gare de Goussainville

  • La linea 9510 è soppressa, trasferita alle linee 1348, 1312 e RER D.
Scarica l'opuscolo sulla nuova offerta sulla Valle dell'Oise e le tre foreste e Carnelle Pays-de-France
Tutto quello che devi sapere sulla rinumerazione delle tue linee