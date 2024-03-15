Come faccio a orientarmi nei nuovi numeri?

L'Île-de-France è stata divisa in dipartimenti e settori, ognuno dei quali ha un codice specifico. Sul territorio dell'Alta Val d'Oise, tutte le linee di autobus inizieranno ora con 13.

Quando possibile, il vecchio numero è stato ripreso per facilitare la transizione. (esempio il 12 diventa 1312, ecc.)

Le tue linee regolari e le linee scolastiche sono quindi rinominate, ma le tue linee Express (100 e 9518) e il tuo autobus notturno (N147) rimangono gli stessi.