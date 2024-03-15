Banner rinumerazione Haut Val d'Oise
Île-de-France Mobilités vuole migliorare la leggibilità della rete di autobus regionali, lavorando sulla numerazione delle linee di autobus in modo che ognuna abbia un numero univoco. Il vostro territorio dell'Alta Val d'Oise beneficerà di questa nuova numerazione a partire dall'8 aprile 2024.
Perché cambia il numero della mia linea di autobus?
La rete di autobus nell'Île-de-France è composta da quasi 1.900 linee e l'attuale numerazione porta ad avere molte linee che portano lo stesso numero.
Gli strumenti per trovare orari e percorsi sono regionali, quindi è spesso complicato trovare la linea che ti interessa. Ad esempio, ci sono 15 linee di autobus con il numero 3!
Come faccio a orientarmi nei nuovi numeri?
L'Île-de-France è stata divisa in dipartimenti e settori, ognuno dei quali ha un codice specifico. Sul territorio dell'Alta Val d'Oise, tutte le linee di autobus inizieranno ora con 13.
Quando possibile, il vecchio numero è stato ripreso per facilitare la transizione. (esempio il 12 diventa 1312, ecc.)
Le tue linee regolari e le linee scolastiche sono quindi rinominate, ma le tue linee Express (100 e 9518) e il tuo autobus notturno (N147) rimangono gli stessi.
Cosa mi porterà questo nuovo numero?
Sarai in grado di trovare la tua linea di autobus più facilmente, perché sarà l'unica in Île-de-France a portare questo numero! Pertanto, quando digiti il suo numero nei motori di ricerca dell'applicazione o del sito iledefrance-mobilites.fr, sarai in grado di accedere direttamente alle informazioni che ti riguardano.
Tabella di corrispondenza delle righe