Le tue linee di autobus si evolvono sul territorio dell'Alta Val d'Oise!

Dall'8 aprile 2024, le tue linee di autobus saranno riorganizzate per offrirti un servizio migliore al tuo territorio.

Nuova offerta sul territorio dell'Alta Val d'Oise

Cosa cambia nel tuo territorio dell'Alta Val d'Oise

Linea 1302 (ex B + E + G) - MOURS - Grands Champs <> PERSAN - Parc Haut Val d'Oise 3

  • Ripresa del servizio del tratto dell'ex linea C tra Félix Millet e la stazione di Persan-Beaumont.
  • Ripresa del servizio delle ex linee E e G , che rafforzano l'offerta della linea 1302.
  • Prolungamento della linea e servizio ai comuni di Nointel e Mours.
  • Un nuovo servizio per il Parc du Haut Val d'Oise.
  • Niente più autobus con 7 partenze aggiuntive e una maggiore frequenza con un autobus ogni 30 minuti al mattino, dal lunedì al sabato.

Linea 1305 (ex DIM) - BEAUMONT-SUR-OISE - Mairie <> BRUYERES-SUR-OISE - Rue de Boran

  • Creazione di una nuova offerta domenicale per la zona commerciale dell'Alta Val d'Oise.
  • Nuovo servizio la domenica, ogni 2 ore:
    - tra Persan e il Parc du Haut Val d'Oise,
    - tra la stazione di Persan-Beaumont e Bernes-sur-Oise.

Linea 1303 (ex C) - L'ISLE-ADAM - Gare de L'Isle Adam Parmain <> PERSAN - Gare de Persan-Beaumont

  • Servizio diretto tra la stazione di Isle-Adam-Parmain e la stazione di Persan-Beaumont.
  • La sezione tra Felix-Millet e la stazione di Persan-Beaumont è rilevata dalla linea 1302.

Linea 1349 (ex 38 + 49) - NOISY-SUR-OISE - Place Gambetta <> LUZARCHES - Collège Anna de Noailles / Lycée Gérard de Nerval

  • Integrazione del percorso dalla linea 38 alla linea 1349 per migliorare la leggibilità dell'offerta.
  • Gli arresti e la frequenza rimangono invariati.

Una nuova offerta serale

Messa in servizio di due autobus serali:

  • Autobus serale > Parc Haut Val d'Oise
  • Autobus serale > Persan Beaumont
Tutto quello che c'è da sapere sui nuovi autobus serali!

Una nuova offerta notturna

Messa in servizio della linea N147 tra Gare de l'Est e Gare de Persan-Beaumont con 4 viaggi di andata e ritorno dalle 00:10 alle 4:15, 7 giorni / 7.

