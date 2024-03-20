Nuova offerta sul territorio dell'Alta Val d'Oise
Cosa cambia nel tuo territorio dell'Alta Val d'Oise
Linea 1302 (ex B + E + G) - MOURS - Grands Champs <> PERSAN - Parc Haut Val d'Oise 3
- Ripresa del servizio del tratto dell'ex linea C tra Félix Millet e la stazione di Persan-Beaumont.
- Ripresa del servizio delle ex linee E e G , che rafforzano l'offerta della linea 1302.
- Prolungamento della linea e servizio ai comuni di Nointel e Mours.
- Un nuovo servizio per il Parc du Haut Val d'Oise.
- Niente più autobus con 7 partenze aggiuntive e una maggiore frequenza con un autobus ogni 30 minuti al mattino, dal lunedì al sabato.
Linea 1305 (ex DIM) - BEAUMONT-SUR-OISE - Mairie <> BRUYERES-SUR-OISE - Rue de Boran
- Creazione di una nuova offerta domenicale per la zona commerciale dell'Alta Val d'Oise.
- Nuovo servizio la domenica, ogni 2 ore:
- tra Persan e il Parc du Haut Val d'Oise,
- tra la stazione di Persan-Beaumont e Bernes-sur-Oise.
Linea 1303 (ex C) - L'ISLE-ADAM - Gare de L'Isle Adam Parmain <> PERSAN - Gare de Persan-Beaumont
- Servizio diretto tra la stazione di Isle-Adam-Parmain e la stazione di Persan-Beaumont.
- La sezione tra Felix-Millet e la stazione di Persan-Beaumont è rilevata dalla linea 1302.
Linea 1349 (ex 38 + 49) - NOISY-SUR-OISE - Place Gambetta <> LUZARCHES - Collège Anna de Noailles / Lycée Gérard de Nerval
- Integrazione del percorso dalla linea 38 alla linea 1349 per migliorare la leggibilità dell'offerta.
- Gli arresti e la frequenza rimangono invariati.
Una nuova offerta serale
Messa in servizio di due autobus serali:
- Autobus serale > Parc Haut Val d'Oise
- Autobus serale > Persan Beaumont
Una nuova offerta notturna
Messa in servizio della linea N147 tra Gare de l'Est e Gare de Persan-Beaumont con 4 viaggi di andata e ritorno dalle 00:10 alle 4:15, 7 giorni / 7.