Notizie simili

Novità sull'Express 17 con:
Una nuova offerta notturna con autobus da mezzanotte alle 5 del mattino 7/7, in sostituzione della N138
E + autobus tra Marne-la-Vallée, Coulommiers e La Ferté-Gaucher con nuovi collegamenti con la RER A e il treno P:
- Nei giorni feriali, a Chessy, 4 partenze aggiuntive da La Ferté Gaucher alle 6:59, 7:29, 14:24 e 23:10, 5 partenze aggiuntive da Coulommiers alle 4:18, 21:40, 00:36, 01:56 e 03:00. Da Chessy, 5 partenze aggiuntive per Coulommiers alle 04:00, 5:05, 22:30, 00:45 e 03:00.
Per La Ferté Gaucher, 1 partenza aggiuntiva alle 15:45 e due corse prolungate a La Ferté Gaucher alle 6:30 e alle 17:30 (consentendo il collegamento con il treno P delle 18:08 che arriva a Coulommiers).
- Sabato mattina, 1 partenza aggiuntiva da Coulommiers alle 4:18 per Chessy e 2 partenze aggiuntive da Chessy a Coulommiers alle 4:00 e alle 5:05.
- Nella notte tra sabato e domenica, a Chessy: 1 partenza aggiuntiva da La Ferté Gaucher alle 23:09 e 3 partenze aggiuntive da Coulommiers alle 00:35, 1:55 e 2:55.
Da Chessy, 3 partenze aggiuntive: 00:45 per La Ferté Gaucher e 1:30 e 3:00 per Coulommiers.
- Domenica mattina, da Chessy, 2 partenze aggiuntive alle 4:00 e alle 5:05 per Coulommiers.
- Nella notte da domenica a lunedì, a Chessy: 5 partenze aggiuntive da Coulommiers alle 22:10, 23:10, 00:35, 1:55 e 2:55.
Da Chessy, 4 partenze aggiuntive : 23:00 per La Ferté Gaucher e 00:00, 1:30 e 3:00 per Coulommiers.
Novità sulle linee 41A e 41B con:
- Sulla linea 41A, 3 nuove corse nei giorni feriali : 1 partenza aggiuntiva da Coulommiers alle 11:20 a La Ferté sous Jouarre e 2 partenze aggiuntive da La Ferté sous Jouarre alle 14:05 e alle 16:10 a Coulommiers.
- Sulla linea 41B, 1 partenza aggiuntiva da La Ferté sous Jouarre alle 10:00 per Coulommiers e una nuova corsa dalla stazione di Coulommiers alle 17:30.