Biglietto SMS - Saclay al 93100

Pubblicato su

Lettura 1 min

Acquistare un biglietto non è mai stato così facile

Invia SACLAY al 93100 - 1 SMS = 1 biglietto dell'autobus

Invia SACLAY al 93100 - 1 SMS = 1 biglietto dell'autobus

Un SMS = Un biglietto!

Non c'è bisogno di cambiare, ora puoi acquistare un biglietto dell'autobus con il tuo telefono! Invia SACLAY al 93100

Buono a sapersi:

  • Biglietto valido per 1 ora senza connessione al costo di 2 euro (+ eventuale costo dell'SMS per gli abbonamenti di telefonia mobile che non includono SMS illimitati).
  • Servizio disponibile con gli operatori Bouygues Telecom, Orange, SFR, Free.
  • Venduto esclusivamente singolarmente sulle reti di autobus Optile e RATP.
  • Ti verrà addebitato il costo della bolletta del cellulare.

Puoi anche seguire tutte le attività del territorio su Twitter: @Saclay_IDFM

A presto sulla rete Île-de-France Mobilités!

Scopri di più sulle condizioni generali di vendita e utilizzo