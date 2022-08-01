Invia SACLAY al 93100 - 1 SMS = 1 biglietto dell'autobus
Un SMS = Un biglietto!
Non c'è bisogno di cambiare, ora puoi acquistare un biglietto dell'autobus con il tuo telefono! Invia SACLAY al 93100
Buono a sapersi:
- Biglietto valido per 1 ora senza connessione al costo di 2 euro (+ eventuale costo dell'SMS per gli abbonamenti di telefonia mobile che non includono SMS illimitati).
- Servizio disponibile con gli operatori Bouygues Telecom, Orange, SFR, Free.
- Venduto esclusivamente singolarmente sulle reti di autobus Optile e RATP.
- Ti verrà addebitato il costo della bolletta del cellulare.
Puoi anche seguire tutte le attività del territorio su Twitter: @Saclay_IDFM
A presto sulla rete Île-de-France Mobilités!