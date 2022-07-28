Biglietto SMS – Bièvre al 93100

Acquistare un biglietto non è mai stato così facile!

1 SMS = 1 biglietto!

Non c'è bisogno di cambiare, ora puoi acquistare un biglietto dell'autobus con il tuo telefono! Basta inviare "BIEVRE" al 93100 via SMS per viaggiare sulle linee di autobus.

 

Buono a sapersi:

  • Biglietto valido per 1 ora senza connessione al costo di 2 euro (+ eventuale costo dell'SMS per gli abbonamenti di telefonia mobile che non includono SMS illimitati).
  • Servizio disponibile con gli operatori Bouygues Telecom, Orange, SFR, Free.
  • Venduto esclusivamente singolarmente sulle reti di autobus Optile e RATP.
  • Ti verrà addebitato il costo della bolletta del cellulare.

Per saperne di più su tutti i biglietti di trasporto, visita il sito web SMS Boardboarding Ticket | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr).

 VIDEO : un tutorial di meno di 30 secondi per scoprire come funziona!

Ci vediamo presto sulla rete Île-de-France Mobilités!