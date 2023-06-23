Al fine di essere parte di un approccio CSR eco-responsabile e limitare i nostri rifiuti, abbiamo fatto la scelta per l'estate 2023 di non stampare volantini orari.
Ma non farti prendere dal panico, puoi trovarli molto facilmente.
Dove posso trovare i miei orari?
Hai la possibilità di trovare i tuoi orari:
- Sul sito iledefrancemobilites.fr > Muoversi > orari > autobus > Mantois
- Sull'applicazione IDF Mobilités
- Al punto di sosta
- Con il tuo municipio
- Presso la vostra agenzia commerciale PEM situata nella stazione degli autobus di Mantes-la-Jolie
- Presso la vostra agenzia di vendita situata Impasse Sainte Claire Deville – 78200 Mantes la Jolie
- Con il nostro centro relazioni clienti al numero 01 30 94 77 77
Se hai bisogno di farli stampare, puoi andare alla tua agenzia di vendita Impasse Sainte Claire Deville
Non riesci a trovare la tua linea?
Le tue linee 1 / 4 / 76 / 45 / 17 e R sono sostituite dal tuo TàD Mantois quest'estate, per ulteriori informazioni non esitare a consultare questo articolo.
Trova tutti i tuoi aggiornamenti su Twitter: @Mantois_IDFM
L'intera rete Mantois vi augura una grande estate sulle nostre linee!