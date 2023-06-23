Quest'estate, i tuoi volantini si prendono una pausa

Preoccupato per il nostro impatto ambientale, trova tutti i tuoi programmi digitalizzati.

Un'informazione sempre presente e un gesto per il pianeta

Al fine di essere parte di un approccio CSR eco-responsabile e limitare i nostri rifiuti, abbiamo fatto la scelta per l'estate 2023 di non stampare volantini orari.

Ma non farti prendere dal panico, puoi trovarli molto facilmente.

Dove posso trovare i miei orari?

Hai la possibilità di trovare i tuoi orari:

- Sul sito iledefrancemobilites.fr > Muoversi > orari > autobus > Mantois

- Sull'applicazione IDF Mobilités

- Al punto di sosta

- Con il tuo municipio

- Presso la vostra agenzia commerciale PEM situata nella stazione degli autobus di Mantes-la-Jolie

- Presso la vostra agenzia di vendita situata Impasse Sainte Claire Deville – 78200 Mantes la Jolie

- Con il nostro centro relazioni clienti al numero 01 30 94 77 77

Se hai bisogno di farli stampare, puoi andare alla tua agenzia di vendita Impasse Sainte Claire Deville

I tuoi orari da lunedì 10 luglio a domenica 03 settembre 2023

A14

A14B

A

C

D Residence du Lac

D Piacenza

E

F

G

I

K

L

M

N

X

Z

2A / 2B

9

15

22

40

41

42

43

44

71

72

73

75

81

82

87

88A

88B

88C

E per facilitare il tuo viaggio, trova le linee che circolano per comune cliccando qui

Non riesci a trovare la tua linea?

Le tue linee 1 / 4 / 76 / 45 / 17 e R sono sostituite dal tuo TàD Mantois quest'estate, per ulteriori informazioni non esitare a consultare questo articolo.

Trova tutti i tuoi aggiornamenti su Twitter: @Mantois_IDFM

L'intera rete Mantois vi augura una grande estate sulle nostre linee!