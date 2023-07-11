Notizie simili

Regolazione dei numeri di linea!

Una rinumerazione di alcune linee di autobus.

Il 1° agosto 2023 la numerazione di alcune linee di autobus viene modificata.

L'offerta di queste linee non viene modificata, i percorsi e gli orari rimangono gli stessi!

Questa modifica interessa solo le seguenti righe:

Elenco dei numeri di linea modificati il 1° agosto

