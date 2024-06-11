Baludik, l'app che ti porta in una passeggiata connessa

Pubblicato su

Lettura 1 min

Scopri il patrimonio del tuo territorio con l'express1!

Baludik è l'applicazione che ti permette di immergerti nel cuore delle indagini storiche, per scoprire i segreti del tuo territorio.

Imbarcati con la famiglia o gli amici in una favolosa avventura!

LA TUA MISSIONE SE LA ACCETTI

  1. Scarica l'app Baludik e seleziona il percorso Saint Germain Boucles de Seine
  2. Il tuo percorso inizia alla stazione di Versailles Chantiers o alla stazione di Saint-Germain-en-Laye - Rue Thiers
    Puoi prendere la linea Express1 e iniziare il gioco a bordo dell'autobus!
  3. Passa attraverso i diversi passaggi e risolvi gli enigmi per saperne di più sulla storia dei luoghi attraversati.
  4. Termina l'esperienza in una delle due stazioni in cui termina il gioco.

    Non aspettare oltre, scarica l'applicazione (il prima possibile)!
  • Sentiti libero di venire a dare la tua opinione su questa esperienza unica su X (ex Twitter) sul nostro account @StGermain_IDFM
Baludik su Google Play
Baludik sull'App Store

Notizie simili