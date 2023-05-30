Notizie simili

In occasione della Giornata Mondiale della Bicicletta 2023 , che si svolgerà sabato 3 giugno, la tua rete di autobus Île-de-France Mobilités nella regione della Vallée de Montmorency ti invita a incontrare i nostri team mercoledì 7 giugno dalle 16:00 alle 19:00 alla stazione di Enghien-les-Bains.
Una gomma a terra o una bicicletta deragliata? Porta la tua bici al nostro stand di riparazione biciclette.
L'opportunità di scambiare con i nostri team per scoprire l'intera offerta di mobilità dolce della regione e i servizi offerti da Île-de-France Mobilités in termini di viaggi più ecologici.
Non aspettare oltre! Ci vediamo mercoledì 7 giugno dalle 16:00 alle 19:00 alla stazione di Enghien-les-Bains.
Manutenzione e diagnosi della bici gratuita dalle 16:00 alle 19:00 da Solicycle.
Per ulteriori informazioni o per porre domande, visita l'account Twitter: @Mtmorency_IDFM.