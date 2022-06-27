Notizie simili

Mappa del territorio dell'Essonne Sud Est che rappresenta i comuni
Il territorio dell'Essonne Sud Est organizza principalmente il servizio di autobus:
- della Communauté de Communes du Val d'Essonne (CCVE)
- della Communauté de Communes des Deux Vallées (CC2V)
Questo territorio ha 29 linee regolari che forniscono servizi intra o intercomunali e consentono di raggiungere:
- 9 stazioni della rete RER C e RER D
- I bacini di Mennecy, Ballancourt-sur-Essonne e Milly-la-Forêt
- Molti college e scuole superiori della zona
Le linee presenti sul territorio:
Elenco delle linee di autobus nel territorio Essonne Sud Est
Dal 1° agosto, nuovi servizi ti accompagnano in qualsiasi momento
Il servizio di trasporto a richiesta
Durante il giorno e il sabato, il servizio Transport à la Demand offre nuove possibilità:
- Raggiungi la stazione di Maisse, la ZAC du Chênet e il centro di Milly-la-Forêt da 4 nuovi comuni: Buno-Bonnevaux, Boigneville, Gironville-sur-Essonne, Prunay-sur-Essonne grazie al servizio di trasporto a richiesta di Milly-la-Forêt
- Sulle linee 201-202, 205, 206 e 208, dalle 10 alle 16 nelle ore non di punta, e tutto il giorno il sabato, approfitta dei servizi on-demand
Maggiori informazioni su Come contattare il servizio di trasporto su richiesta di Île-de-France Mobilités? | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr)
L'offerta Evening Bus
Dalla stazione di Bouray, un nuovo autobus serale vi aspetta per raggiungere i comuni di Vert-le-Grand, Vert-le-Petit, Leudeville, Saint-Vrain, Itteville, Cerny, Baulne, D'Huison-Longueville, La Ferté Alais, Guigneville-sur-Essonne, Vayres-sur-Essonne, Orveau, Lardy, Bouray-sur-Juine e Janville-sur-Juine.
Dalla stazione ferroviaria di Mennecy, è possibile raggiungere i comuni di Ormoy, Echarcon, Fontenay-le-Vicomte, Ballancourt-sur-Essonne, Champcueil, Chevannes, Auvernaux e Nainville-les-Roches con l'autobus serale esistente.