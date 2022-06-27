Notizie simili

Benvenuti nel territorio dell'Essonne Sud Est!

Trova tutte le informazioni essenziali sul territorio Essonne Sud Est.

Mappa del territorio dell'Essonne Sud Est che rappresenta i comuni
Il territorio dell'Essonne Sud Est organizza principalmente il servizio di autobus:

  • della Communauté de Communes du Val d'Essonne (CCVE)
  • della Communauté de Communes des Deux Vallées (CC2V)

Questo territorio ha 29 linee regolari che forniscono servizi intra o intercomunali e consentono di raggiungere:

  • 9 stazioni della rete RER C e RER D
  • I bacini di Mennecy, Ballancourt-sur-Essonne e Milly-la-Forêt
  • Molti college e scuole superiori della zona

Le linee presenti sul territorio:

Linee del territorio Essonne Sud Est
Dal 1° agosto, nuovi servizi ti accompagnano in qualsiasi momento

Il servizio di trasporto a richiesta

Durante il giorno e il sabato, il servizio Transport à la Demand offre nuove possibilità:

  • Raggiungi la stazione di Maisse, la ZAC du Chênet e il centro di Milly-la-Forêt da 4 nuovi comuni: Buno-Bonnevaux, Boigneville, Gironville-sur-Essonne, Prunay-sur-Essonne grazie al servizio di trasporto a richiesta di Milly-la-Forêt
  • Sulle linee 201-202, 205, 206 e 208, dalle 10 alle 16 nelle ore non di punta, e tutto il giorno il sabato, approfitta dei servizi on-demand

 Maggiori informazioni su Come contattare il servizio di trasporto su richiesta di Île-de-France Mobilités? | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr)

L'offerta Evening Bus

Dalla stazione di Bouray, un nuovo autobus serale vi aspetta per raggiungere i comuni di Vert-le-Grand, Vert-le-Petit, Leudeville, Saint-Vrain, Itteville, Cerny, Baulne, D'Huison-Longueville, La Ferté Alais, Guigneville-sur-Essonne, Vayres-sur-Essonne, Orveau, Lardy, Bouray-sur-Juine e Janville-sur-Juine.

Dalla stazione ferroviaria di Mennecy, è possibile raggiungere i comuni di Ormoy, Echarcon, Fontenay-le-Vicomte, Ballancourt-sur-Essonne, Champcueil, Chevannes, Auvernaux e Nainville-les-Roches con l'autobus serale esistente.

