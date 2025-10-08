Notizie simili

🎄Il Christmas Bus prende la strada per il suo 1 ° tour di solidarietà a Sénart!

Pubblicato su

Lettura 1 min

Prima edizione del Christmas Bus per una collezione di giocattoli sul territorio di Sénart, in collaborazione con i Restos du Cœur e le città di Moissy-Cramayel e Vert-Saint-Denis!

Il Christmas Bus prende la strada per la sua prima edizione per fermarsi nei comuni del territorio di Sénart della rete Île-de-France Mobilités per raccogliere giocattoli a bordo, quindi fare una donazione a beneficio dei bambini di famiglie modeste.

Questa raccolta solidale si svolgerà il 6 dicembre 2025 tra le 10:00 e le 14:00 in rue Pasteur a Vert-Saint-Denis e dalle 14:30 alle 17:30 in Place Simone Veil a Moissy-Cramayel.

I giocattoli raccolti devono essere nuovi o in ottime condizioni, adatti a bambini da 0 a 16 anni. Per motivi igienici, i peluche non saranno accettati.

Dopo la raccolta, i giocattoli saranno consegnati ai Restos du Cœur.

Contiamo su di voi!

