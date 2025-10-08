Notizie simili

Il Christmas Bus prende la strada per la sua prima edizione per fermarsi nei comuni del territorio di Sénart della rete Île-de-France Mobilités per raccogliere giocattoli a bordo, quindi fare una donazione a beneficio dei bambini di famiglie modeste.
Questa raccolta solidale si svolgerà il 6 dicembre 2025 tra le 10:00 e le 14:00 in rue Pasteur a Vert-Saint-Denis e dalle 14:30 alle 17:30 in Place Simone Veil a Moissy-Cramayel.
I giocattoli raccolti devono essere nuovi o in ottime condizioni, adatti a bambini da 0 a 16 anni. Per motivi igienici, i peluche non saranno accettati.
Dopo la raccolta, i giocattoli saranno consegnati ai Restos du Cœur.
Contiamo su di voi!