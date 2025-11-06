Notizie simili

Come ogni anno con l'avvicinarsi delle vacanze, il territorio di Cœur d'Essonne della rete di autobus Île-de-France Mobilités torna in tour per una nuova collezione di giocattoli a bordo dell'ormai famoso Autobus di Natale.

Per questa 8° edizione, magia e solidarietà sono invitate ancora una volta sulle strade del territorio!

Un autobus splendidamente decorato si fermerà in diversi comuni per raccogliere donazioni di giocattoli a beneficio dei bambini provenienti da famiglie a basso reddito.

Questa grande iniziativa, realizzata in collaborazione con associazioni locali e partner solidali, invita tutti a contribuire a un Natale pieno di sorrisi e condivisione.

🧸 Saranno raccolti solo i giocattoli in buone condizioni e funzionali .

Per motivi igienici, i peluche non saranno accettati.

👉 Fai un gesto semplice che farà la differenza!

Vieni a lasciare i tuoi giocattoli durante il passaggio del Christmas Bus 2025 nel tuo comune.

Di seguito le date, i luoghi e gli orari del suo tour:

Breuillet

Sabato 15 novembre dalle 9:30 alle 12:30 - Parcheggio Carrefour Market

cantone di Sainte-Geneviève

Sabato 22 novembre dalle 14 alle 18 - Parcheggio Carrefour

Venerdì 5 dicembre dalle 18 alle 22 – Mercatino di Natale

Il Norville

Mercoledì 26 novembre dalle 10 alle 13 – Parking du Bassin Nautique

Morsang-sur-Orge

Sabato 6 dicembre dalle 9 alle 18 – Parcheggio Intermarché

Brétigny-sur-Orge:

Mercoledì 10 dicembre dalle 14 alle 18 – Piazza del Mercato

Sabato 13 dicembre dalle 14 alle 18 – Parcheggio Auchan C.cial Maison Neuve

Saint-Michel-sur-Orge:

Mercoledì 17 dicembre dalle 10 alle 17 – Place de la Mairie

Dopo la raccolta, i giocattoli saranno donati alle seguenti associazioni:

Croce Rossa francese, Secours Populaire, La Clairière, Espoir Aide et Action, Escale, Acafi, Les Mères Veilleuses, Secours Catholique, Saint-Vincent-de-Paul