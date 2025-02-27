Scopri l'autobus notturno N153 tra Gare de Saint-Germain-en-Laye e Gare de Paris Saint-Lazare

Pubblicato su

Lettura 1 min

Dal 1° marzo 2025, l'autobus notturno N153 si unisce alle linee del territorio di Saint Germain Boucles de Seine. Vi presentiamo!

Sei un nottambulo esperto di gite nel cuore della capitale o sul territorio di Saint Germain Boucles de Seine e guardi l'orologio per non perdere l'ultimo treno per tornare?

Non stressarti più e goditi fino al mattino presto, l'autobus notturno N153 ti porta a casa!

Diagramma della linea - Autobus notturno N153

L'autobus notturno N153 è:

  • Un collegamento tra la Gare de Saint-Germain-en-Laye e la Gare de Paris Saint-Lazare
  • 1 partenza all'ora dalle 00:30 alle 06:30
  • 7 giorni su 7 durante tutto l'anno

L'alternativa ideale di notte quando i treni non sono in funzione.

Trova qui tutte le informazioni sulla linea N153

Scarica l'app Île-de-France Mobilités

Per calcolare il tuo percorso, cercare gli orari del tuo autobus, consultare le informazioni sul traffico, scarica l'app Île-de-France Mobilités !

Ricordati di iscriverti alla tua linea per ricevere informazioni sul traffico in tempo reale.

Trova anche tutte le informazioni sul traffico e le notizie del tuo territorio sul nostro account X (ex-Twitter): @StGermain_IDFM.

Notizie simili