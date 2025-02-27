Notizie simili

Sei un nottambulo esperto di gite nel cuore della capitale o sul territorio di Saint Germain Boucles de Seine e guardi l'orologio per non perdere l'ultimo treno per tornare?
Non stressarti più e goditi fino al mattino presto, l'autobus notturno N153 ti porta a casa!
L'autobus notturno N153 è:
- Un collegamento tra la Gare de Saint-Germain-en-Laye e la Gare de Paris Saint-Lazare
- 1 partenza all'ora dalle 00:30 alle 06:30
- 7 giorni su 7 durante tutto l'anno
L'alternativa ideale di notte quando i treni non sono in funzione.
