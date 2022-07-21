Notizie simili

Il tuo autobus serale sta aspettando la tua RER A dalla stazione ferroviaria di Saint-Germain-en-Laye per riportarti a casa.
Il tuo autobus ti lascia a Saint-Germain-en-Laye dal lunedì al sabato con una partenza ogni 40 minuti dalle 22h all'1h30.
Come funziona il Evening Bus?
1- Alla fermata a destra della R3 della Gare de Saint-Germain-en-Laye, salgo sull'autobus che indica "SOIR",
2- Confermo il mio biglietto di trasporto,
3- Indico all'autista la mia fermata in discesa,
4- Il tuo autista adatta il suo percorso per lasciarti il più vicino possibile a casa tua (sul percorso della linea) anche tra due fermate!
Questo servizio funziona senza prenotazione. Tutti i biglietti di trasporto della rete Île-de-France Mobilités sono accettati, come sulle linee di autobus abituali.
Il tuo autobus serale Saint-Germain-en-Laye:
Dalla stazione degli autobus di Saint-Germain-en-Laye, il tuo autobus serale è attivo dal lunedì al sabato dalle 21:50 all'1:20 e fino all'1:30 il sabato.
Trova tutte le informazioni sui tuoi volantini disponibili nella tua agenzia commerciale o contattandoci:
Su twitter: @StGermain_IDFM
Per telefono: 01 30 15 55 08
Presso l'agenzia commerciale: Place André Malraux, 78100 Saint-Germain-en-Laye
A presto sulle vostre linee!