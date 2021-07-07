Notizie simili

4 nuove fermate saranno servite sulla linea 37, nella città di Montmagny, per consentire l'accesso all'Università Sorbonne-Paris-Nord e al centro commerciale Les Sablons.

La fermata "Gare d'Epinay-Villetaneuse" è ribattezzata "Les Arcades", e le fermate "Pont TLN" e "Chapelle Sainte-Thérèse" non saranno più servite, è possibile fare riferimento alle fermate "Gare d'Épinay-Villetaneuse" e "08 Mai 45".