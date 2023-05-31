Notizie simili

Dal 10 luglio 2023 le linee del tuo territorio Essonne Sud Est cambiano numero!
Île-de-France Mobilités vuole migliorare la leggibilità della rete di autobus regionali, lavorando sulla numerazione delle linee di autobus in modo che ognuna abbia un numero univoco.
Il vostro territorio, Essonne Sud Est, sarà tra i primi a beneficiare di questa nuova numerazione.
Perché il numero della mia linea di autobus cambia?
La rete di autobus nell'Île-de-France è composta da quasi 1.500 linee e l'attuale numerazione porta ad avere molte linee che portano lo stesso numero.
Gli strumenti per trovare orari e percorsi sono regionali, quindi è spesso complicato trovare la linea che ti interessa. Ad esempio, ci sono 13 linee di autobus con il numero 10!
Come orientarmi nei nuovi numeri?
L'Île-de-France è stata divisa in dipartimenti e settori, ognuno dei quali ha un codice specifico. Sul territorio dell'Essonne Sud Est, tutte le linee di autobus inizieranno con 43.
Quando possibile, il vecchio numero è stato utilizzato al meglio per facilitare il cambiamento (esempi: 221 diventa 4321, 225 diventa 4325, ecc.).
Cosa mi porterà questo nuovo numero?
Sarai in grado di trovare la tua linea di autobus più facilmente, perché sarà l'unica in Île-de-France a portare questo numero! Pertanto, quando digiti il suo numero nei motori di ricerca dell'applicazione o del sito iledefrance-mobilites.fr, sarai in grado di accedere direttamente alle informazioni che ti riguardano.