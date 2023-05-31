Notizie simili

La rete di autobus nell'Île-de-France è composta da quasi 1.500 linee e l'attuale numerazione porta ad avere molte linee che portano lo stesso numero.

Gli strumenti per trovare orari e percorsi sono regionali, quindi è spesso complicato trovare la linea che ti interessa. Ad esempio, ci sono 13 linee di autobus con il numero 10!