Notizie simili

Ogni giorno, siete più di 70.000 viaggiatori a bordo degli autobus nel vostro territorio di Terres d'Envol.
Incontri decine di altri viaggiatori, che come te, vogliono viaggiare in tutta civiltà e serenità. Perché ciò sia possibile, è importante che tutti adottino i comportamenti giusti.
Prendiamo insieme alcuni impegni per viaggi più piacevoli nel 2024
Saluta l'autista mentre sali a bordo
Cortesia, sostantivo femminile, comportamento che ci onora nella società; essenziale per vivere insieme. Saluto l'autista mentre salgo a bordo.
Per il comfort di tutti, abbassa il volume dei dispositivi
Musica, sostantivo femminile, opera artistica dal potenziale irritante se ascoltata ad alto volume. Per il comfort di tutti, abbasso il volume.
Non aspettare fino all'ultimo momento per segnalare il tuo stop
Mancare, verbo transitivo, azione di perdere la sua fermata dopo una pressione tardiva del pulsante stop. Non aspetto l'ultimo momento per segnalare il mio stop.
Non lasciare la spazzatura sull'autobus
Rifiuti, sostantivo maschile plurale, avanzi alimentari che trovano il loro posto esclusivo nei bidoni della spazzatura. Non lascio la mia spazzatura sull'autobus.
Lascia libero il tuo posto se qualcuno ne ha più bisogno
Civiltà, sostantivo femminile plurale, insieme di usi che consentono una convivenza armoniosa nei trasporti. Lascio libero il mio posto se qualcuno ne ha più bisogno.
Per consultare i tuoi orari, vai a:
- L'app e il sito web di Île-de-France Mobilités > orari
- Il filo X del tuo territorio @Envol_IDFM
E non dimenticare, per un viaggio sereno viaggia in ordine!
Per salire a bordo dell'autobus, ricordati di portare un biglietto di trasporto valido e non dimenticare di convalidarlo all'ingresso dell'autobus. La mancata convalida può comportare una multa, anche se si dispone di un biglietto di trasporto valido.
Tutti i pacchetti sono accettati (Navigo, Solidarité, Imagine'R, Senior) e ce n'è uno per ogni fase della vita.
Per i viaggiatori occasionali, esistono altre soluzioni:
- Biglietto d'imbarco con l'autista,
- Navigo Easy,
- Libertà +,
- Biglietto SMS (inviare ENVOL al 93100).
Trova tutti i dettagli della fascia tariffaria Île-de-France Mobilités qui.