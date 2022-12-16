Notizie simili

Che cos'è?

Dal 1° dicembre 2022, il territorio di Argenteuil Boucles de Seine ha visto la graduale implementazione di una nuova soluzione di informazione ai passeggeri. I codici QR distribuiti nei punti di fermata consentono ora di consultare facilmente e rapidamente gli orari di passaggio della linea e il tempo di attesa alla fermata.

Come funziona?