Notizie simili

Che cos'è?
Dal 1° dicembre 2022, il territorio di Argenteuil Boucles de Seine ha visto la graduale implementazione di una nuova soluzione di informazione ai passeggeri. I codici QR distribuiti nei punti di fermata consentono ora di consultare facilmente e rapidamente gli orari di passaggio della linea e il tempo di attesa alla fermata.
Come funziona?
- Scansiona il codice QR in tempo reale presente alla tua fermata
- Seleziona "Visualizza passaggi futuri"
- Consulta i prossimi 2 passaggi della linea in tempo reale.
Dove sono?
I codici QR in tempo reale si trovano nei punti di fermata delle tue linee di autobus, come di seguito.
Buono a sapersi!
I codici QR ti consentono anche di segnalare un problema o dare la tua opinione sul funzionamento delle tue linee (accoglienza, informazioni, puntualità, pulizia, vandalismo,...).
Le segnalazioni vengono automaticamente individuate e inviate ai team appropriati.
Ogni segnalazione è oggetto di una richiesta di intervento rapido da parte dei team al fine di affrontare la questione fino alla sua risoluzione.