Notizie simili

Consulta rapidamente gli orari di transito e i tempi di attesa alla tua fermata in tempo reale.

Che cos'è?

Dal 1° dicembre 2022, il territorio di Argenteuil Boucles de Seine ha visto la graduale implementazione di una nuova soluzione di informazione ai passeggeri. I codici QR distribuiti nei punti di fermata consentono ora di consultare facilmente e rapidamente gli orari di passaggio della linea e il tempo di attesa alla fermata.

Come funziona?

  1. Scansiona il codice QR in tempo reale presente alla tua fermata
  2. Seleziona "Visualizza passaggi futuri"
  3. Consulta i prossimi 2 passaggi della linea in tempo reale.

Dove sono?

I codici QR in tempo reale si trovano nei punti di fermata delle tue linee di autobus, come di seguito.

Buono a sapersi!

I codici QR ti consentono anche di segnalare un problema o dare la tua opinione sul funzionamento delle tue linee (accoglienza, informazioni, puntualità, pulizia, vandalismo,...).

Le segnalazioni vengono automaticamente individuate e inviate ai team appropriati.

Ogni segnalazione è oggetto di una richiesta di intervento rapido da parte dei team al fine di affrontare la questione fino alla sua risoluzione.

