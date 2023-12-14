Notizie simili

Linea 1:
- 2 nuove fermate servite "Château d'Eau" e "UNM/UTAC" a Linas per un migliore collegamento alle linee M151, M153 e 91-05 durante il giorno
Linea 6:
- 3 nuove fermate servite "Promenades de Brétigny" e "Centre commercial Maison Neuve" a Brétigny-sur-Orge e "Crèche" a Cheptainville
Linea 7:
- 3 nuove fermate servite da "Arpenty", "La Tuilerie" a Breuillet e "Les Belles Vues" ad Arpajon
Come funziona il trasporto su richiesta?
È necessario prenotare la corsa. Un veicolo ti viene a prendere in un punto di sosta vicino a te e ti lascia in un punto di interesse nel territorio di tua scelta. Il servizio opera come relay di linee regolari dalle 10:00 alle 16:00 dal lunedì al venerdì.
Puoi registrarti e prenotare la tua corsa su una delle seguenti 3 piattaforme:
- Sull'applicazione mobile "TàD Île-de-France Mobilités"
- Sul sito dedicato a TàD: tad.iledefrance-mobilites.fr
- Per telefono al numero 09 70 80 96 63 (servizio aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18)
Puoi prenotare il tuo viaggio di 1 ora e fino a 30 giorni prima del viaggio.
Trova tutte le notizie, le informazioni e gli orari del tuo TàD sul sito tad.iledefrance-mobilites.fr e sull'account Twitter @CoeurEs_IDFM