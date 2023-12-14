Notizie simili

Approfitta di un'offerta TàD rafforzata!

Dall'8 gennaio 2024, scopri i nuovi punti di sosta serviti dal tuo TàD

Linea 1:

  • 2 nuove fermate servite "Château d'Eau" e "UNM/UTAC" a Linas per un migliore collegamento alle linee M151, M153 e 91-05 durante il giorno

Consulta l'opuscolo TàD riga 1

Linea 6:

  • 3 nuove fermate servite "Promenades de Brétigny" e "Centre commercial Maison Neuve" a Brétigny-sur-Orge e "Crèche" a Cheptainville

Consulta l'opuscolo TàD riga 6

Linea 7:

  • 3 nuove fermate servite da "Arpenty", "La Tuilerie" a Breuillet e "Les Belles Vues" ad Arpajon

Consulta il volantino TàD riga 7

Come funziona il trasporto su richiesta?

È necessario prenotare la corsa. Un veicolo ti viene a prendere in un punto di sosta vicino a te e ti lascia in un punto di interesse nel territorio di tua scelta. Il servizio opera come relay di linee regolari dalle 10:00 alle 16:00 dal lunedì al venerdì.

Puoi registrarti e prenotare la tua corsa su una delle seguenti 3 piattaforme:

  • Sull'applicazione mobile "TàD Île-de-France Mobilités"
  • Sul sito dedicato a TàD: tad.iledefrance-mobilites.fr
  • Per telefono al numero 09 70 80 96 63 (servizio aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18)

Puoi prenotare il tuo viaggio di 1 ora e fino a 30 giorni prima del viaggio.

Trova tutte le notizie, le informazioni e gli orari del tuo TàD sul sito tad.iledefrance-mobilites.fr e sull'account Twitter @CoeurEs_IDFM  

Trova tutte le notizie delle tue linee sul conto X @CoeurEs_IDFM

