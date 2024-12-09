Notizie simili

Nel tentativo di semplificare il viaggio dell'utente, Île-de-France Mobilités sta creando un progetto per un numero di telefono unico. Questo numero viene distribuito gradualmente, per territorio.
Alla fine, i viaggiatori saranno in grado di contattare un unico numero in tutta l'Île-de-France, per porre una domanda sui trasporti pubblici.
Questo servizio è già distribuito sul territorio di Cœur d'Essonne. Una domanda, un'informazione sui vostri autobus? Potete contattarci al numero 0 800 10 20 20.
Puoi anche contattarci tramite il modulo di contatto: https://www.iledefrance-mobilites.fr/aide-et-contacts/nous-ecrire
Per calcolare il tuo percorso, cercare gli orari del tuo autobus, consultare le informazioni sul traffico, scarica l'app Île-de-France Mobilités!
Ricordati di iscriverti alla tua linea per ricevere informazioni sul traffico in tempo reale.
Puoi anche seguire le nostre notizie su X (Ex Twitter): @CoeurEs_IDFM
Ci vediamo presto sul tuo territorio!