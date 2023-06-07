Notizie simili

II. Sottoscrivi o rinnova la tessera scolastica regolare degli autobus, nota come carta Optile di tuo figlio.

La carta scuolabus regolare è valida per un viaggio giornaliero di andata e ritorno durante il periodo scolastico tra casa e scuola da effettuare sulle linee della società OPTILE interessata.

La carta scuola, linee regolari, consente anche un viaggio giornaliero di andata e ritorno tra la scuola e il luogo del pranzo.