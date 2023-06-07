Notizie simili

I. I. Iscriviti o rinnova il pass Imagine R di tuo figlio.
Per il pacchetto imagine R > Iscriviti al piano imagine R
Il Dipartimento della Val de Marne offre assistenza per finanziare il pacchetto imagine R. Non esitate a chiedere al vostro dipartimento sul sito web https://www.valdemarne.fr/a-votre-service/deplacement/transports/remboursement-de-la-carte-imagine-r
II. Sottoscrivi o rinnova la tessera scolastica regolare degli autobus, nota come carta Optile di tuo figlio.
La carta scuolabus regolare è valida per un viaggio giornaliero di andata e ritorno durante il periodo scolastico tra casa e scuola da effettuare sulle linee della società OPTILE interessata.
La carta scuola, linee regolari, consente anche un viaggio giornaliero di andata e ritorno tra la scuola e il luogo del pranzo.
Per candidarsi:
1. Leggere attentamente il fronte e la nota esplicativa stampata sul retro del fascicolo.
2. Completa questa cartella in modo leggibile in lettere maiuscole con una penna a sfera.
Se si dispone già di una carta scuolabus dell'anno precedente, si prega di inserire il numero di questa carta nella casella corrispondente sul modulo 2
3. È imperativo indicare la classe del bambino e il numero di telefono dei genitori.
4. Il file deve essere firmato e datato dai genitori o dai tutori.
5. Fai timbrare e firmare il file dalla tua scuola.
Per i nuovi abbonamenti senza modifica dello stabilimento e del domicilio, il timbro dello stabilimento non è più necessario.
6. Restituisci il tuo file per posta accompagnato da un assegno* intestato a TRANSDEV all'indirizzo sottostante a:
TRANSDEV COTEAUX DE LA MARNE
2 vicolo Guy Boniface
94450 LIMEIL-BREVANNES
* Per conoscere l'importo dell'abbonamento inviare una richiesta di informazioni al seguente indirizzo: [email protected]