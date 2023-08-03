Notizie simili

Consulta gli orari delle tue linee valide dal 25 al 31 dicembre 2023

Pubblicato su

Lettura 1 min

I tuoi orari per la settimana di Natale sono ora disponibili!

Trova qui tutti gli orari delle tue linee di autobus nel territorio Coeur d'Essonne.

Maggiori informazioni in tempo reale sul sito web di Île-de-France Mobilités e sull'account Twitter: @CoeurEs_IDFM

Linea 1

 -  939.4 KB

Linea 2

 -  1.1 MB

Linea 3

 -  1.2 MB

Linea 4

 -  917.0 KB

Linea 15

 -  833.6 KB

Linea 101

 -  800.8 KB

Linea 102

 -  876.8 KB

Linea 103

 -  822.6 KB

Linea 105AB

 -  1.3 MB

Linee 107 - 108

 -  2.9 MB

Linea 109

 -  1.5 MB

Linee 153 - 154

 -  4.0 MB

Linea 202

 -  1.0 MB

Linea 227.01

 -  951.3 KB

Linea 227.02

 -  936.5 KB

Linea 227.03

 -  620.8 KB

Linea 227.04

 -  629.0 KB

Percorso 227.06

 -  660.3 KB

Percorso 6801

 -  973.5 KB

Percorso 6802

 -  553.9 KB

Percorso 685B

 -  810.5 KB

Linea DM2A - DM2B

 -  1.3 MB

Linea DM3A - DM3B

 -  3.0 MB

Linea DM5

 -  1.7 MB

Linea DM6A - DM6B

 -  2.0 MB

Linea DM8

 -  1.5 MB

Linea DM9

 -  1.1 MB

Linea DM13

 -  1.1 MB

Linea DM16

 -  1.1 MB

Linea DM17

 -  1.4 MB

Linea DM19

 -  1.4 MB

Linea DM20

 -  1.3 MB

Linea M21A - M21B

 -  1.1 MB

Linea DM26

 -  3.2 MB

Linea DM50

 -  222.1 KB

Linea N131

 -  9.1 MB

