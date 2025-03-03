Perché cambiare le linee 2, 21, 22 e 23?

Fino ad ora, le linee 2, 22 e 23 avevano percorsi diversi a seconda dell'ora del giorno, con fermate servite solo in una direzione o non servite il sabato. Hanno anche operato mezza giornata nei giorni feriali. Île-de-France Mobilités ha scelto di semplificare e rafforzare l'offerta di servizi del parco commerciale Courtabœuf.

La ristrutturazione attuata il 22 aprile 2025 consente di migliorare la leggibilità e razionalizzare il servizio di autobus: passare da 4 a 3 nuove linee, più chiare per facilitare gli spostamenti dei passeggeri e incentivare gli utenti a prendere l'autobus. Queste linee sono state ridisegnate per consentire l'accesso a tutte le aree di Courtabœuf dalla stazione di Massy-Palaiseau.

Questa evoluzione è anche l'occasione per integrare la nuova numerazione regionale per le tre nuove linee con il prefisso "46" in attesa di un cambio di numerazione delle altre linee del territorio a venire.

Questa ristrutturazione comporta:

Migliore leggibilità del servizio: le due linee principali hanno ora un percorso identico al viaggio di andata e ritorno e le fermate saranno servite in entrambe le direzioni (verso Massy e verso Les Ulis). La linea 4622 opera in modo circolare via Courtabœuf da Massy-Palaiseau. Nuovi quartieri di Les Ulis sono collegati alla zona di Courtabœuf, come le Cévennes.

Da Massy-Palaiseau, queste 3 nuove linee servono la fermata "Château d'Eau".