A Courtabœuf, l'autobus è solo di più.
Perché cambiare le linee 2, 21, 22 e 23?
Fino ad ora, le linee 2, 22 e 23 avevano percorsi diversi a seconda dell'ora del giorno, con fermate servite solo in una direzione o non servite il sabato. Hanno anche operato mezza giornata nei giorni feriali. Île-de-France Mobilités ha scelto di semplificare e rafforzare l'offerta di servizi del parco commerciale Courtabœuf.
La ristrutturazione attuata il 22 aprile 2025 consente di migliorare la leggibilità e razionalizzare il servizio di autobus: passare da 4 a 3 nuove linee, più chiare per facilitare gli spostamenti dei passeggeri e incentivare gli utenti a prendere l'autobus. Queste linee sono state ridisegnate per consentire l'accesso a tutte le aree di Courtabœuf dalla stazione di Massy-Palaiseau.
Questa evoluzione è anche l'occasione per integrare la nuova numerazione regionale per le tre nuove linee con il prefisso "46" in attesa di un cambio di numerazione delle altre linee del territorio a venire.
Questa ristrutturazione comporta:
- Migliore leggibilità del servizio: le due linee principali hanno ora un percorso identico al viaggio di andata e ritorno e le fermate saranno servite in entrambe le direzioni (verso Massy e verso Les Ulis). La linea 4622 opera in modo circolare via Courtabœuf da Massy-Palaiseau. Nuovi quartieri di Les Ulis sono collegati alla zona di Courtabœuf, come le Cévennes.
- Servizio continuo tutto il giorno: Queste tre linee funzionano tutto il giorno. Il sabato, anche i settori Canada / Baltico (linea 4602) e Paraná (4621) beneficiano di un servizio di autobus. Ciò offre l'accesso a determinate strutture dell'industria terziaria e in particolare ai servizi (ospitalità).
- Una gamma più ampia di ore: L'ampiezza del funzionamento è estesa la sera. Sulla linea 4602, il servizio inizia sempre alle 4:30 nei giorni feriali ma termina intorno all'1:30, dal lunedì alla domenica. Gli orari consentono il collegamento con l'ultima RER B proveniente da Parigi (direzione Saint-Rémy-Lès-Chevreuse). L'estensione dell'ampiezza della linea 4621 fornisce anche un servizio aggiuntivo al settore Paraná.
Da Massy-Palaiseau, queste 3 nuove linee servono la fermata "Château d'Eau".
Linea 4602
La linea 4602 collega il centro commerciale Ulis 2 alla stazione di Massy-Palaiseau.
Serve i settori Canada e Baltico del parco commerciale di Courtabœuf.
A Les Ulis, serve i distretti di Béarn, Saintonge, Périgord, Anjou Île de France, Bourogne e Alsazia.
Per semplicità, l'itinerario è identico tutto il giorno all'andata e al ritorno.
» Operazione : dal lunedì alla domenica
» Ampiezza : da 4h30 a 1h30
» Frequenza settimanale : 6 minuti nelle ore di punta e 15 minuti nelle ore di punta
» Frequenza Sabato : 15 minuti
» Frequenza domenica : 30 minuti
Linea 4621
La linea 4621 collega il centro commerciale Ulis 2 alla stazione di Massy-Palaiseau.
Serve il settore Paraná del parco commerciale Courtabœuf.
A Les Ulis, serve i distretti di Cévennes, Ventoux, Borgogna, Franche-Comté, Alsazia.
Per semplicità, l'itinerario è identico tutto il giorno all'andata e al ritorno.
» Operazione : dal lunedì al sabato
» Ampiezza : dalle 6:00 alle 23:00
» Frequenza settimanale : 10 minuti nelle ore di punta e 30 minuti nelle ore di punta
» Frequenza Sabato : 30 minuti
Percorso 4622
La linea 4622 collega la stazione di Massy-Palaiseau alla zona nord di Courtabœuf.
Serve i settori Baltico, Norvegia e Quebec.
Funziona in un loop, partendo da Massy-Palaiseau.
» Operazione : dal lunedì al venerdì
» Ampiezza : dalle 6:00 alle 21:30
» Frequenza settimanale : 12 minuti nelle ore di punta e 30 minuti nelle ore di punta
La rinumerazione delle linee nel territorio di Parigi Saclay
Perché il numero di linea cambia?
La rete di autobus dell'Ile-de-France è composta da circa 1900 linee, con sistemi di numerazione che coesistono, ma non sono uguali.
Attualmente, ci sono nomi molto diversi (12, 114, DM10A ...) che complicano la comprensione della rete.
Come orientarsi tra i nuovi numeri?
L'Île-de-France è stata divisa in dipartimenti e settori, ognuno con un codice specifico, in base al luogo di circolazione della linea.
La rinumerazione delle linee nel territorio di Parigi Saclay
Sul territorio di Paris Saclay, tutte le linee di autobus regolari inizieranno ora con " 46 " Ex: la linea 2 diventa la linea 4602.
I numeri di linea Express iniziano con il numero del loro dipartimento. Es: la linea Express 91-05 diventa 9105.
Cosa porterà questo nuovo numero ai clienti in viaggio?
I viaggiatori saranno in grado di trovare la loro linea di autobus più facilmente durante una ricerca sull'applicazione o sul sito iledefrance-mobilites.fr, perché sarà l'unica nell'Île-de-France a portare questo numero.
Quando cambiano numero di linea?
Ad eccezione delle linee 4602, 4621 e 4622, che integrano la numerazione regionale dal 22 aprile, tutte le linee nel territorio di Paris Saclay cambieranno numero nell'autunno 2025.