Nuovi orari sulla tua linea 17 dal 6 marzo 2023

Pubblicato su

Lettura 1 min

Trova i nuovi orari della tua linea 17 validi dal 6 marzo 2023

Dal 6 marzo 2023, viaggia senza stress grazie ai trasferimenti garantiti bus-treno. La linea 17 adatta i suoi orari a quelli dei treni della linea H, in direzione Gare de Domont al mattino e in direzione Écouen Maillol la sera.

VIAGGIA SENZA STRESS GRAZIE AI TRASFERIMENTI BUS E TRENO GARANTITI.

Dal 6 marzo, la tua linea 17 adatta i suoi orari a quelli dei treni della linea H, in direzione Gare de Domont al mattino e in direzione Écouen Maillol la sera.

Orario della linea 17

Notizie simili