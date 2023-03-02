Notizie simili

VIAGGIA SENZA STRESS GRAZIE AI TRASFERIMENTI BUS E TRENO GARANTITI.
Dal 6 marzo, la tua linea 17 adatta i suoi orari a quelli dei treni della linea H, in direzione Gare de Domont al mattino e in direzione Écouen Maillol la sera.
Nuovi orari sulla tua linea 17 dal 6 marzo 2023
Trova i nuovi orari della tua linea 17 validi dal 6 marzo 2023
