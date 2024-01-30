Notizie simili

Dichiara il tuo amore sull'autobus per San Valentino

Lettura 1 min

In occasione di San Valentino 2024, la tua rete di autobus Île-de-France Mobilités sul territorio di Terres d'Envol ti offre di trasmettere le tue dichiarazioni sugli schermi nei veicoli durante la giornata del 14 febbraio.

Come partecipare?

È molto semplice, inviaci prima del 9 febbraio 2024 in Messaggio Privato su X (ex-Twitter) @Envol_IDFM :

  • Il tuo nome
  • Il nome del destinatario
  • Il messaggio da trasmettere (massimo 200 caratteri)*
  • La linea di autobus interessata

I primi 3 messaggi ricevuti da ogni riga verranno trasmessi e riceverai una conferma tramite Messaggio Privato della pubblicazione effettiva.

*Ci riserviamo il diritto di rifiutare qualsiasi messaggio ritenuto inadeguato.

Il 14 febbraio potresti imbatterti in una dichiarazione destinata a te, o in una rosa da ammirare, quindi sali sull'autobus!

Per trovare tutte le informazioni sul traffico e le notizie del tuo territorio visita il nostro account X (ex-Twitter): @Envol_IDFM

