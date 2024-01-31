Notizie simili

Una donna appoggia la testa sulla spalla dell'amica su un autobus
Come partecipare?
È molto semplice, inviaci prima del 9 febbraio 2024 in Messaggio Privato su X (ex-Twitter) @Senart_IDFM :
- Il tuo nome
- Il nome del destinatario
- Il messaggio da trasmettere (massimo 200 caratteri)*
- La linea di autobus interessata
I primi 3 messaggi ricevuti da ogni riga verranno trasmessi e riceverai una conferma tramite Messaggio Privato della pubblicazione effettiva.
*Ci riserviamo il diritto di rifiutare qualsiasi messaggio ritenuto inadeguato.