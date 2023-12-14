Notizie simili

Il tuo nuovo servizio notturno per Parigi Châtelet!

Dal 1° gennaio 2024, scopri il nuovo autobus notturno che collega la Gare d'Arpajon a Paris Châtelet

Linea N123: un nuovo autobus notturno tra Paris Châtelet e Gare d'Arpajon

  • Una nuova linea notturna dalla notte tra l'1 e il 2 gennaio 2024 per collegare la stazione di Arpajon alla stazione di Parigi Châtelet tramite la fermata "Salvador Allende" (La Norville – Saint-Germain-lès-Arpajon)
  • Autobus 7 giorni su 7, tutto l'anno, dalle 23:40 alle 4:20, con un passaggio ogni ora nei 2 sensi di marcia.

Scopri la brochure dell'autobus notturno N123

Mappa degli autobus notturni N123

E sempre la tua linea N131 dalla stazione di Brétigny-sur-Orge a Parigi Gare de Lyon!

  • Autobus 7 giorni su 7, tutto l'anno, dalle 23:50 alle 5:50, con un passaggio ogni ora.

Consulta la brochure dell'autobus notturno N131

Trova tutte le notizie delle tue linee sul conto X @CoeurEs_IDFM

