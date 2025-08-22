Notizie simili

Sei appassionato di autobus o sei semplicemente curioso di sapere come funziona un Bus Operations Center?
In occasione delle Giornate del Patrimonio e della Settimana della Mobilità dal 16 al 22 settembre 2025, Île-de-France Mobilités ti invita a una visita guidata del Centro Operativo Bus del tuo territorio per scoprire il dietro le quinte del mondo dei trasporti intorno a una visita al deposito degli autobus, un'immersione dietro le quinte dei trasporti, la scoperta dei mestieri, e tante altre attività arricchenti!
Incontra i nostri team presso il Domont Bus Operations Center sabato 20 settembre dalle 14:00 alle 16:00.
Le iscrizioni sono possibili per adulti o minori di età superiore ai 16 anni con il permesso dei genitori. I minori di 16 anni devono essere accompagnati da un adulto. Ti contatteremo via email per confermare la tua presenza.
Vi aspettiamo al Centro Operativo Bus di Domont:
Transdev Montmorency Valley - Domont COB
Località " Trou du Tonnerre " D909, 95330 Domont
- Accesso BUS: linee 1520 / TàD fermata "Château de la Chasse" + 5 minuti a piedi,
- Parcheggio visitatori per coloro che desiderano venire in auto,
- Una navetta sarà disponibile alla stazione di Domont per lasciarvi al luogo di visita.
Per saperne di più sulle novità del tuo territorio, visita il nostro account X (ex-Twitter): @Mtmorency_IDFM