Notizie simili

Seduto a bordo, cerchi un modo per passare il tempo? Scansionando il codice QR accessibile a bordo, scopri Smart Trip, il catalogo letterario gratuito adattato ai tuoi viaggi in autobus!
Con contenuti adatti a tutte le età e a tutti i tipi di pubblico, scopri in base al tuo tempo di viaggio:
- Più di 10.000 biglietti arricchiti ogni mese, tra racconti, poesie, brevi fumetti e opere giovanili per bambini dai 6 ai 14 anni,
- 80 audiolibri letti da attori,
- Una ricerca adattata al tuo tempo di viaggio (da 1 a 20 minuti) in modo da non perdere mai la fine della storia prima del tuo arrivo a destinazione!