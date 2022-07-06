Notizie simili

Cos'è la linea N138?

La nuova linea N138 collegherà la Gare de Coulommiers a Parigi servendo i comuni di Mouroux, Crécy-la-Chapelle, Villiers-sur-Morin, Chessy, Serris e Torcy al ritmo di 4 viaggi di andata e ritorno a notte tra mezzanotte e le 04:00. Vero e proprio relè dell'offerta diurna (Treno, Express 17), la linea N138 vi permetterà di spostarvi di notte, 7 giorni su 7, tutto l'anno.

Da Coulommiers, imbarcarsi per Parigi a mezzanotte, 01:00, 02:00 o 02:45.

Da Parigi, 4 partenze per Coulommiers, alle 00:50, 01:50, 02:50 e 03:50.

Ideale per i lavoratori notturni che lavorano a Parigi o Marne-la Vallée, ma anche per i nottambuli che amano le serate parigine, la linea N138 soddisferà necessariamente le tue esigenze.