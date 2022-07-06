Notizie simili

Poster della campagna N138
Cos'è la linea N138?
La nuova linea N138 collegherà la Gare de Coulommiers a Parigi servendo i comuni di Mouroux, Crécy-la-Chapelle, Villiers-sur-Morin, Chessy, Serris e Torcy al ritmo di 4 viaggi di andata e ritorno a notte tra mezzanotte e le 04:00. Vero e proprio relè dell'offerta diurna (Treno, Express 17), la linea N138 vi permetterà di spostarvi di notte, 7 giorni su 7, tutto l'anno.
Da Coulommiers, imbarcarsi per Parigi a mezzanotte, 01:00, 02:00 o 02:45.
Da Parigi, 4 partenze per Coulommiers, alle 00:50, 01:50, 02:50 e 03:50.
Ideale per i lavoratori notturni che lavorano a Parigi o Marne-la Vallée, ma anche per i nottambuli che amano le serate parigine, la linea N138 soddisferà necessariamente le tue esigenze.
Rappresentazione cartografica del percorso della linea N 138
Relè L17
Con un ultimo ritorno a Coulommiers da Marne-la-Vallée Chessy alle 00:20, molti viaggiatori volevano vedere la linea Express 17 correre più tardi quella notte. La linea N138 soddisferà quindi questa esigenza subentrando alla linea Express 17 con 4 partenze dalla stazione di Marne-la-Vallée Chessy Sud alle 01:47, 02:47, 03:47 e 04:47 alla stazione di Coulommiers.
Con questa nuova offerta, i settori Marne-la-Vallée e Coulommiers saranno ora collegati 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno.
Un servizio adattato e sicuro
Per poter viaggiare di notte in tutta tranquillità, su questa linea sarà istituito un servizio sveglia alla fermata. Durante la salita, dovrai solo indicare il tuo punto di discesa al conducente. Se ti addormenti, ti sveglierà una volta arrivato a destinazione.
Per un ritorno più sicuro a casa tua, verrà istituito un sistema di discesa su richiesta sulla linea N 138. La discesa sarà quindi consentita in qualsiasi punto di sosta situato sul percorso della linea anche se non è menzionato nell'orario.
Infine, per la vostra sicurezza a bordo, tutti i veicoli che operano su questa linea saranno dotati di un sistema di videoprotezione in collegamento diretto con il nostro checkpoint e la Polizia.