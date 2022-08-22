Notizie simili

Acquista il tuo biglietto di trasporto sul territorio di Saint Germain Boucles de Seine

7 punti vendita ti permettono di acquistare e ricaricare i tuoi biglietti di trasporto vicino a te. I nostri agenti di vendita rispondono alle tue domande Place André Malraux a Saint-Germain-en-Laye!

Agenzia di vendita

Passa Navigo, ImagineR, Navigo Easy,... Vieni a ricaricare o acquista i tuoi pass di persona.

Trova anche tutti i tuoi orari delle linee del tuo territorio!

I nostri agenti di vendita saranno lieti di dirti quale autobus prendere, le tariffe dei nostri biglietti di trasporto e rispondere a tutte le tue domande

Contatta l'agenzia commerciale

Indirizzo: 6 Place André Malraux, 78100 Saint-Germain-en-Laye

Numero di telefono : 01 30 15 55 08

Nota: l'agenzia non fornisce più biglietti cartacei, pensa al pass Navigo Easy!

Ubicazione dell'agenzia

Puoi anche acquistare i tuoi biglietti in uno dei 7 punti vendita del territorio

L'Européen Bar/Brasserie – 3 Place des Rotondes, 78100 Saint-Germain-en-Laye

La Civette du Château – 1 Place André Malraux, 78100 Saint-Germain-en-Laye

La Civette de Marly – Centre Commercial des Grandes Terres, 78160 Marly-Le-Roi

Tabac des Clos – 3 Allées des Soudanes, 78430 Louveciennes

Le Calumet – Centro commerciale Carrefour, 78240 Chambourcy

Chambourcy Presse – 1 Place de la Mairie, 78240 Chambourcy

Le relais de Montecristo - 2 avenue du général Leclerc, 78230 Le Pecq

Mappa dei custodi del territorio di Saint Germain Boucles de Seine

