Notizie simili

Agenzia di vendita
Passa Navigo, ImagineR, Navigo Easy,... Vieni a ricaricare o acquista i tuoi pass di persona.
Trova anche tutti i tuoi orari delle linee del tuo territorio!
I nostri agenti di vendita saranno lieti di dirti quale autobus prendere, le tariffe dei nostri biglietti di trasporto e rispondere a tutte le tue domande
Contatta l'agenzia commerciale
Indirizzo: 6 Place André Malraux, 78100 Saint-Germain-en-Laye
Numero di telefono : 01 30 15 55 08
Nota: l'agenzia non fornisce più biglietti cartacei, pensa al pass Navigo Easy!
Puoi anche acquistare i tuoi biglietti in uno dei 7 punti vendita del territorio
L'Européen Bar/Brasserie – 3 Place des Rotondes, 78100 Saint-Germain-en-Laye
La Civette du Château – 1 Place André Malraux, 78100 Saint-Germain-en-Laye
La Civette de Marly – Centre Commercial des Grandes Terres, 78160 Marly-Le-Roi
Tabac des Clos – 3 Allées des Soudanes, 78430 Louveciennes
Le Calumet – Centro commerciale Carrefour, 78240 Chambourcy
Chambourcy Presse – 1 Place de la Mairie, 78240 Chambourcy
Le relais de Montecristo - 2 avenue du général Leclerc, 78230 Le Pecq