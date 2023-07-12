Notizie simili

Autobus, anche a tarda notte!

Esci la sera, ti riportiamo indietro!

L'autobus serale attende il tuo treno alle stazioni di Provins e Nangis e ti lascia alla fermata più vicina.

Due servizi serali per partenze garantite nelle stazioni di Provins e Nangis

Due servizi di autobus serali garantiscono partenze in coincidenza con gli ultimi treni, dalla stazione di Provins e dalla stazione di Nangis.

L'autobus serale prende il posto delle linee regolari la sera nei giorni feriali.

Il principio è semplice: senza prenotazione, tutti possono salire sull'autobus alla stazione di Provins o Nangis e indicare la loro fermata di discesa all'autista, che adatta il suo percorso in base ai clienti presenti nel veicolo.

Le partenze sono garantite:

In corrispondenza dei treni che arrivano da Parigi a Provins a:

  • Arrivo del treno alla stazione di Provins da Parigi alle 21:10: partenza dell'autobus alle 21:15
  • Arrivo del treno alla stazione di Provins da Parigi alle 22:10: partenza dell'autobus alle 22:15

In corrispondenza dei treni che arrivano da Parigi a Nangis a:

  • Arrivo del treno alla stazione di Nangis da Parigi alle 19:34: partenza dell'autobus alle 19:45
  • Arrivo del treno alla stazione di Nangis da Parigi alle 20:34: partenza dell'autobus alle 20:45
  • Arrivo del treno alla stazione di Nangis da Parigi alle 21:34: partenza dell'autobus alle 21:45

I servizi non funzionano nei fine settimana o nei giorni festivi.

ISTRUZIONI PER L'USO

  • Alla stazione di Nangis o Provins, salgo sugli autobus
  • Confermo il mio biglietto di trasporto
  • Indico all'autista la mia fermata di discesa
  • L'autista adatta il suo itinerario in base alle richieste dei viaggiatori

Questo servizio funziona senza prenotazione e tutti i biglietti di trasporto della rete Île-de-France Mobilités sono accettati.

