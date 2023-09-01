Notizie simili

Il trasporto a richiesta di Montereau è ora diviso in 5 zone:
- Zona 1 per i comuni di La Grande-Paroisse, Echouboulains, Forges e Montereau-Fault-Yonne
- Zona 2 per i comuni di Laval-en-Brie, Salins, Saint-Germain-Laval e Courcelles-en-Bassée
- Zona 3 per i comuni di Cannes-Ecluse, Varennes-sur-Seine, Esmans, La Brosse-Montceaux e Montmachoux
- Zona 4 per i comuni di Noisy-Rudignon, Thoury-Ferottes, Voulx, Diant, Chevry-en-Sereine e Blennes
- E una nuova zona 5 specifica per i comuni di Marolles-sur-Seine, Barbey e Misy-sur-Yonne
Le prenotazioni si effettuano sempre telefonicamente al numero 01 64 70 41 80 da lunedìa giovedì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00, venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00.
È anche possibile prenotare 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 online sul sito web tad.iledefrance-mobilites.fr o sull'applicazione TàD IDF Mobilités.
Tutti i biglietti di trasporto validi nell'Île-de-France sono accettati a bordo e devono essere convalidati.