Una nuova numerazione per la linea 3
Dal 1° agosto 2023, la tua linea cambia numero:
3A > 3
Modifica delle frequenze nelle ore di punta e non di punta dal lunedì al venerdì durante il periodo annuale:
- Da 12 a 15 minuti al mattino
- 30 minuti nel pomeriggio
- 20 minuti la sera
Il servizio alle fermate Vinci e Berthelot è soppresso.
La linea 9 migliora la sua offerta nelle ore di punta e integra il servizio per Annet-sur-Marne
Dal 28 agosto 2023, la linea 9 offre più autobus serali con la creazione di nuove corse tra le 20:00 e le 20:30.
Sarà servita una nuova fermata: la fermata "Tourelles-Saint-Martin" ad Annet-sur-Marne per garantire un collegamento con il Collège des Tilleuls de Claye e le scuole di Mitry-Mory.
- 2 partenze da Meaux al mattino
- 2 partenze dalla stazione di Mitry-Claye il mercoledì a mezzogiorno
- 2 partenze da Mitry-Claye in serata
Linea 12 ridisegnata per servire meglio le scuole
Dal 28 agosto 2023, la linea 12 offre un servizio migliore alle scuole superiori Honoré de Balzac e Champ de Claye
Garantire l'accesso al treno, alle scuole anche nelle ore non di punta con la linea 17
Dal 28 agosto 2023, un autobus ogni 30 minuti nelle ore di punta, dal lunedì al venerdì, per facilitare il collegamento con la linea K. Nelle ore non di punta, il TàD prende il sopravvento.
Migliorare il collegamento tra le stazioni di Mitry-Claye e Dammartin-Juilly-Saint-Mard con la linea 22
Dal 28 agosto 2023, la linea 22 faciliterà i collegamenti con la linea K e collegherà la stazione di Mitry-Claye alla stazione di Dammartin-Juilly-Saint-Mard attraverso i comuni di Juilly, Thieux e Nantouillet ogni 30 minuti.
Estensione della zona 3 di TàD Goële
Dal 28 agosto 2023, la zona 3 di TàD goële è estesa ai comuni di Charny, Gressy, Messy, Nantouillet e Saint-Mesmes.
- Dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 16:00
- Sabato, dalle 7:00 alle 19:00
Il TàD non funziona la domenica e nei giorni festivi.
Maggiori informazioni e prenotazioni su: tad.iledefrance-mobilites.fr/
Servire la stazione Villeparisis-Mitry le Neuf e la passeggiata dello shopping con la linea 21
La linea 21 servirà la passeggiata commerciale a Claye-Souilly 7 giorni su 7 da Villeparisis.
- Sabato: ogni 30 minuti dalle 6:34 alle 23:34
- Domenica: dalle 8:24 alle 21:04
Rafforzare l'accesso a Roissypole e Aéroville prima al mattino e più tardi la sera con il 23
Dal 28 agosto 203, la linea 23 aumenta la sua ampiezza per facilitare l'accesso ad Aéroville e Roissypole il sabato.
- 4 partenze da Aéroville vengono aggiunte tra le 21:40 e le 23:10
- 5 partenze da Villeparisis vengono aggiunte tra le 20:30 e le 22:30