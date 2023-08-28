Notizie simili

A partire dal 4 settembre, alcune delle tue linee subiranno modifiche per adattarsi meglio alle tue esigenze di mobilità.

Linea Express 46

Unisciti a Melun dal lunedì alla domenica con 9 partenze aggiuntive!

Linea A

Il percorso della linea A è semplificato servendo sistematicamente e in 2 direzioni gli stessi quartieri, comprese le fermate del centro città / città bassa di Montereau.

D'altra parte, la linea A non serve più la ZI des Clomarts, ora servita da TàD Montereau.

In serata, l'ultima partenza dalla stazione di Montereau è prevista per le 22. Il nuovo Evening Bus subentra fino a mezzanotte.

Linea B

Nessun cambiamento. L'offerta rimane identica ai consueti orari dal lunedì al sabato.

Linea C

Nessun cambiamento. L'offerta rimane identica ai consueti orari dal lunedì al sabato.

Linea E

Nessun cambiamento. L'offerta rimane la stessa dei consueti orari dal lunedì al venerdì.

Linea F

Una nuova partenza viene aggiunta la sera da "Forges – Bourg" alle 17:07 alla stazione di Montereau, dal lunedì al venerdì, durante il periodo scolastico.

Linea G

Le fermate "Rue de la Garenne", "Salle des Fêtes" e "Bas Clos" ora vi portano alla stazione di La Grande-Paroisse dal lunedì al venerdì:

• In corrispondenza dei treni mattutini per Melun / Parigi dalle 7:06 alle 8:34*

• In corrispondenza con i treni serali da Melun / Parigi dalle 18:18, 18:50 e 19:50.

* La corsa che consente il collegamento con il treno delle 8:34 funziona solo durante il periodo scolastico

Linea I

Il servizio del sabato è ora su prenotazione grazie al TàD Montereau. Su prenotazione, parti e torna quando vuoi!

Linea L

Nessun cambiamento. L'offerta rimane la stessa dei consueti orari dal lunedì al venerdì.

Linea EMPLET

La linea EMPLET ha ora un percorso identico all'andata e al ritorno, risparmiando tempo a Bréau tutti i giorni dell'anno. Di conseguenza, le fermate "Châtelet" sono posticipate "Rue de Varennes" a 250 metri, "Château" a "La Faiencerie" a 120 metri, "Léo Lagrange" a 450 metri.

La sera, ora godetevi i ristoranti e il cinema senza vincoli!

Linea 15

Questa linea, che opera solo durante il periodo scolastico dal lunedì al venerdì, offre ora la sua ultima partenza dalla stazione di Montereau alle 18:30 su prenotazione.

Linea 19

Nessun cambiamento. L'offerta rimane la stessa dei consueti orari tutti i giorni dell'anno.