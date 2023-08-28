Notizie simili

A partire dal 4 settembre, alcune delle tue linee subiranno modifiche per adattarsi meglio alle tue esigenze di mobilità.
Linea Express 46
Unisciti a Melun dal lunedì alla domenica con 9 partenze aggiuntive!
Linea A
Il percorso della linea A è semplificato servendo sistematicamente e in 2 direzioni gli stessi quartieri, comprese le fermate del centro città / città bassa di Montereau.
D'altra parte, la linea A non serve più la ZI des Clomarts, ora servita da TàD Montereau.
In serata, l'ultima partenza dalla stazione di Montereau è prevista per le 22. Il nuovo Evening Bus subentra fino a mezzanotte.
Linea B
Nessun cambiamento. L'offerta rimane identica ai consueti orari dal lunedì al sabato.
Linea C
Nessun cambiamento. L'offerta rimane identica ai consueti orari dal lunedì al sabato.
Linea E
Nessun cambiamento. L'offerta rimane la stessa dei consueti orari dal lunedì al venerdì.
Linea F
Una nuova partenza viene aggiunta la sera da "Forges – Bourg" alle 17:07 alla stazione di Montereau, dal lunedì al venerdì, durante il periodo scolastico.
Linea G
Le fermate "Rue de la Garenne", "Salle des Fêtes" e "Bas Clos" ora vi portano alla stazione di La Grande-Paroisse dal lunedì al venerdì:
• In corrispondenza dei treni mattutini per Melun / Parigi dalle 7:06 alle 8:34*
• In corrispondenza con i treni serali da Melun / Parigi dalle 18:18, 18:50 e 19:50.
* La corsa che consente il collegamento con il treno delle 8:34 funziona solo durante il periodo scolastico
Linea I
Il servizio del sabato è ora su prenotazione grazie al TàD Montereau. Su prenotazione, parti e torna quando vuoi!
Linea L
Nessun cambiamento. L'offerta rimane la stessa dei consueti orari dal lunedì al venerdì.
Linea EMPLET
La linea EMPLET ha ora un percorso identico all'andata e al ritorno, risparmiando tempo a Bréau tutti i giorni dell'anno. Di conseguenza, le fermate "Châtelet" sono posticipate "Rue de Varennes" a 250 metri, "Château" a "La Faiencerie" a 120 metri, "Léo Lagrange" a 450 metri.
La sera, ora godetevi i ristoranti e il cinema senza vincoli!
Linea 15
Questa linea, che opera solo durante il periodo scolastico dal lunedì al venerdì, offre ora la sua ultima partenza dalla stazione di Montereau alle 18:30 su prenotazione.
Linea 19
Nessun cambiamento. L'offerta rimane la stessa dei consueti orari tutti i giorni dell'anno.