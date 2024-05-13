Notizie simili

Prova a vincere i biglietti per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024: ci vediamo il 20 maggio per raccogliere la sfida
Lunedì 20 maggio prende il via la prima sfida di convalida per i clienti in viaggio con i biglietti per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 in palio!
Dal 20 maggio al 9 giugno 2024, cerca di raggiungere l'obiettivo di 520.000 convalide sulle linee di autobus nel tuo territorio di Sénart (Elenco delle linee Sénart).
A biglietto informativo, nell'arco di 3 settimane a marzo, sono state registrate 500.000 convalide.
Come partecipare?
- Dal 20 maggio al 9 giugno: cerca di raggiungere collettivamente l'obiettivo di 520.000 convalide sulle linee che circolano sul tuo territorio;
- Dal 10 al 16 giugno: se viene raggiunto il contatore collettivo delle convalide, si aprono le iscrizioni individuali per cercare di vincere i posti per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024;
- Dal 17 al 20 giugno: è tempo di estrazione e l'annuncio dei vincitori!
Chi può partecipare?
Tutti i clienti in viaggio di età superiore ai 4 anni, che vivono o lavorano nel territorio in cui si svolge la sfida e in possesso di un biglietto di trasporto valido durante il periodo della sfida potranno partecipare e cercare di essere estratti tra i 10 fortunati vincitori nel loro territorio.