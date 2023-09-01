Notizie simili

Due nuovi servizi serali per partenze garantite alla stazione di Montereau
Due servizi di autobus serali sono istituiti dal 4 settembre dalla stazione di Montereau.
L'autobus serale prende il posto delle linee regolari la sera
Il principio è semplice: senza prenotazione, tutti possono salire sull'autobus alla stazione di Montereau e indicare la loro fermata di discesa all'autista, che adatta il suo percorso in base ai clienti presenti nel veicolo.
Le partenze sono garantite:
Zona Nord, verso Montereau (partenze dal binario 9)
- Arrivo del treno alla stazione di Montereau da Parigi alle 22:44: partenza dell'autobus alle 22:55
- Arrivo del treno alla stazione di Montereau da Parigi alle 23:45: partenza dell'autobus alle 23:55
Zona Sud, verso Varennes-sur-Seine e Cannes-Ecluse (partenze dal binario 4)
- Arrivo del treno alla stazione di Montereau da Parigi alle 20:46: partenza dell'autobus alle 20:55
- Arrivo del treno alla stazione di Montereau da Parigi alle 21:44: partenza dell'autobus alle 21:55
- Arrivo del treno alla stazione di Montereau da Parigi alle 22:44: partenza dell'autobus alle 22:55
- Arrivo del treno alla stazione di Montereau da Parigi alle 23:46: partenza dell'autobus alle 23:55
Il servizio opera in entrambe le zone dal lunedì alla domenica.
ISTRUZIONI PER L'USO
- Alla stazione di Montereau, salgo sugli autobus
- Confermo il mio biglietto di trasporto
- Indico all'autista la mia fermata di discesa
- L'autista adatta il suo itinerario in base alle richieste dei viaggiatori
Questo servizio funziona senza prenotazione e tutti i biglietti di trasporto della rete Île-de-France Mobilités sono accettati.