Notizie simili

Autobus, anche a tarda notte!

Esci la sera, ti riportiamo indietro!

Due nuovi servizi serali per partenze garantite alla stazione di Montereau

Due servizi di autobus serali sono istituiti dal 4 settembre dalla stazione di Montereau.

L'autobus serale prende il posto delle linee regolari la sera

Il principio è semplice: senza prenotazione, tutti possono salire sull'autobus alla stazione di Montereau e indicare la loro fermata di discesa all'autista, che adatta il suo percorso in base ai clienti presenti nel veicolo.

Le partenze sono garantite:

Zona Nord, verso Montereau (partenze dal binario 9)

  • Arrivo del treno alla stazione di Montereau da Parigi alle 22:44: partenza dell'autobus alle 22:55
  • Arrivo del treno alla stazione di Montereau da Parigi alle 23:45: partenza dell'autobus alle 23:55

Zona Sud, verso Varennes-sur-Seine e Cannes-Ecluse (partenze dal binario 4)

  • Arrivo del treno alla stazione di Montereau da Parigi alle 20:46: partenza dell'autobus alle 20:55
  • Arrivo del treno alla stazione di Montereau da Parigi alle 21:44: partenza dell'autobus alle 21:55
  • Arrivo del treno alla stazione di Montereau da Parigi alle 22:44: partenza dell'autobus alle 22:55
  • Arrivo del treno alla stazione di Montereau da Parigi alle 23:46: partenza dell'autobus alle 23:55

Il servizio opera in entrambe le zone dal lunedì alla domenica.

ISTRUZIONI PER L'USO

  • Alla stazione di Montereau, salgo sugli autobus
  • Confermo il mio biglietto di trasporto
  • Indico all'autista la mia fermata di discesa
  • L'autista adatta il suo itinerario in base alle richieste dei viaggiatori

Questo servizio funziona senza prenotazione e tutti i biglietti di trasporto della rete Île-de-France Mobilités sono accettati.

