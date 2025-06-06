Notizie simili

Due parcheggi per biciclette si troveranno presto sul tuo territorio di Coeur d'Essonne nei comuni di Morsang-sur-Orge e Viry-Châtillon con spazi chiusi, sicuri e accessibili in abbonamento.
Avviso ai ciclisti di tutti i giorni, alla domenica o a coloro in cui potrebbe nascere una nuova passione, trovare dal 16 giugno 2025, spazi per parcheggiare la propria bici e promuovere viaggi più ecologici per raggiungere il proprio autobus o stazione ferroviaria grazie a:
- Armadietti sicuri accessibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7;
- 40 posti disponibili in ogni parcheggio biciclette.
Come funziona?
Sottoscrivi un abbonamento giornaliero, mensile o annuale e accedi al parcheggio delle biciclette con il tuo Navigo o Navigo Easy.
Senza indugio, l'ingresso gratuito sarà offerto ai viaggiatori con un abbonamento annuale valido.