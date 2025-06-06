Notizie simili

Presto due nuovi parcheggi per biciclette nei comuni di Morsang-sur-Orge e Viry-Châtillon!

Due nuovi parcheggi per biciclette si troveranno presto sul tuo territorio di Coeur d'Essonne il 16 giugno 2025.

Due parcheggi per biciclette si troveranno presto sul tuo territorio di Coeur d'Essonne nei comuni di Morsang-sur-Orge e Viry-Châtillon con spazi chiusi, sicuri e accessibili in abbonamento.

Avviso ai ciclisti di tutti i giorni, alla domenica o a coloro in cui potrebbe nascere una nuova passione, trovare dal 16 giugno 2025, spazi per parcheggiare la propria bici e promuovere viaggi più ecologici per raggiungere il proprio autobus o stazione ferroviaria grazie a:

  • Armadietti sicuri accessibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7;
  • 40 posti disponibili in ogni parcheggio biciclette.

Come funziona?

Sottoscrivi un abbonamento giornaliero, mensile o annuale e accedi al parcheggio delle biciclette con il tuo Navigo o Navigo Easy.

Senza indugio, l'ingresso gratuito sarà offerto ai viaggiatori con un abbonamento annuale valido.

Per iscriverti, clicca sul link qui sotto:

