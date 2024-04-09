Notizie simili

Qual è il vantaggio?
Situato direttamente nella stazione di Cergy Préfecture, il Transport Boutique è in una posizione ideale per permetterti di trovare rapidamente i tuoi effetti personali smarriti.
Come posso fare?
Puoi chiamare direttamente i nostri agenti in negozio al numero 01 34 42 75 15 facendo la tua richiesta, oppure inviare la tua richiesta tramite il modulo di contatto.
Dovrai quindi recarti alla Boutique Transports con il tuo documento d'identità (una terza parte può venire a ritirare l'oggetto):
- Dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 19:45
- Sabato dalle 9:30 alle 12:45 e dalle 14:00 alle 18:00
Puoi anche seguire le nostre notizie su X: @CPConflu_IDFM
Ci vediamo presto sul tuo territorio!