Notizie simili

Poster di comunicazione del settore Coulommiers
Nuove fermate sulla linea Express 17
Dal 1° agosto, la linea Express 17 si evolverà per soddisfare al meglio le esigenze dei passeggeri. D'ora in poi, grazie alla linea Express 17, il collegamento tra Crécy-la-Chapelle e Coulommiers sarà rafforzato con un servizio sistematico alle fermate La Chapelle, Gare de Crécy-la-Chapelle e Gare de Villiers-sur-Morin.
Saranno creati quasi 60 viaggi di andata e ritorno al giorno tra questi 2 comuni (quasi 40 viaggi di andata e ritorno il sabato e quasi 20 viaggi di andata e ritorno la domenica) ma anche, di fatto, molte nuove opportunità di collegamento per tutti i passeggeri alla stazione di Crécy-la-Chapelle (treno per Esbly, linee per Meaux e tutti i comuni intorno a Crécy-la-Chapelle).
rappresentazione cartografica della linea Express 17
Linea N138: la tua nuova linea notturna
Dal 1° agosto, la nuova linea N138 collegherà Coulommiers a Paris Gare de Lyon, via Marne-la-Vallée al ritmo di 4 viaggi di andata e ritorno a notte tra le 00:00 e le 04:00. Questa linea funzionerà 7 giorni su 7, tutto l'anno e sarà un vero e proprio relè delle linee Train P, RER A ed Express 17 per i tuoi viaggi notturni.
Diversi servizi accompagneranno il lancio di questa nuova linea:
Sveglia da fermo : durante la salita, indica il tuo punto di discesa all'autista che ti sveglierà se ti addormenti.
Discesa su richiesta : la discesa sarà consentita nei punti di sosta presenti sul percorso anche se non sono menzionati nell'orario
Trova + informazioni consultando l'articolo N 138: La tua nuova linea notturna tra Coulommiers - Marne-la-Vallée e Parigi sullapagina Notizie della tua rete Brie 2 Morin
rappresentazione cartografica della linea N138
TàD Coulommiers: un servizio + flessibile
Niente più vincoli legati alla destinazione o agli orari, dal 1° agosto il tuo TàD Coulommiers intramurale diventa + flessibile e ti permetterà di spostarti indifferentemente tra ogni punto di sosta individuato dal lunedì al venerdì (7:30-12:00 e 13:00-18:00) e il sabato (9:00-12:00 e 13:00-17:00).
Il sistema di prenotazione rimane invariato: applicazione mobile TàD Île-de-France Mobilités, sito web, telefono al numero 09.70.80.96.63 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00.
Trova di seguito tutti i dettagli dell'evoluzione dell'offerta sul settore Coulommiers.
A presto sulle vostre linee!