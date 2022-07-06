Notizie simili

Nuove fermate sulla linea Express 17

Dal 1° agosto, la linea Express 17 si evolverà per soddisfare al meglio le esigenze dei passeggeri. D'ora in poi, grazie alla linea Express 17, il collegamento tra Crécy-la-Chapelle e Coulommiers sarà rafforzato con un servizio sistematico alle fermate La Chapelle, Gare de Crécy-la-Chapelle e Gare de Villiers-sur-Morin.

Saranno creati quasi 60 viaggi di andata e ritorno al giorno tra questi 2 comuni (quasi 40 viaggi di andata e ritorno il sabato e quasi 20 viaggi di andata e ritorno la domenica) ma anche, di fatto, molte nuove opportunità di collegamento per tutti i passeggeri alla stazione di Crécy-la-Chapelle (treno per Esbly, linee per Meaux e tutti i comuni intorno a Crécy-la-Chapelle).