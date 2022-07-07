Notizie simili

La soppressione delle linee 58 e 59 Express e le modifiche alla linea 59

Al fine di migliorare la leggibilità dell'offerta, la linea 58 sarà soppressa e la linea 59 Express sarà parzialmente integrata nella linea Express 17... I rinvii saranno possibili sulle linee Express 19, 59 o Express 17.

Possibili rinvii per le fermate cancellate

Per le fermate della linea 59 di Crécy-la-Chapelle che non saranno più servite (Camping e La Chapelle) sarà possibile un rinvio sulla linea Express 17 la cui frequenza è molto più alta rispetto alla linea 59.

Per quanto riguarda la linea 58, saranno possibili rinvii sulla linea 59 per le numerose fermate che queste 2 linee avevano in comune. Per le altre fermate, in particolare su Couilly-Pont-aux-Dames, saranno possibili rinvii sulla linea Express 19 alla stazione di Couilly - Saint-Germain - Quincy.

Una nuova fermata sulla linea 59

La linea 59 partirà ora dalla stazione di Crécy-la-Chapelle e servirà una nuova fermata: Bailly-Romainvilliers - D406.