Notizie simili

La linea Express 17 si fermerà a Crécy-la-Chapelle
La linea Express 17 si sta evolvendo per soddisfare al meglio le esigenze dei viaggiatori. D'ora in poi, la linea Express 17 servirà sistematicamente le fermate La Chapelle, Gare de Crécy-la-Chapelle e Gare de Villiers-sur-Morin , migliorando così il collegamento sia con Marne-la-Vallée che con Coulommiers.
Si tratterà di quasi 60 viaggi di andata e ritorno al giorno (quasi 40 A/R il sabato e quasi 20 A/R la domenica) che permetteranno agli abitanti del settore Créçois di recarsi sia al polo di Marne-la-Vallée che a Coulommiers.
rappresentazione cartografica della linea Express 17
La soppressione delle linee 58 e 59 Express e le modifiche alla linea 59
Al fine di migliorare la leggibilità dell'offerta, la linea 58 sarà soppressa e la linea 59 Express sarà parzialmente integrata nella linea Express 17... I rinvii saranno possibili sulle linee Express 19, 59 o Express 17.
Possibili rinvii per le fermate cancellate
Per le fermate della linea 59 di Crécy-la-Chapelle che non saranno più servite (Camping e La Chapelle) sarà possibile un rinvio sulla linea Express 17 la cui frequenza è molto più alta rispetto alla linea 59.
Per quanto riguarda la linea 58, saranno possibili rinvii sulla linea 59 per le numerose fermate che queste 2 linee avevano in comune. Per le altre fermate, in particolare su Couilly-Pont-aux-Dames, saranno possibili rinvii sulla linea Express 19 alla stazione di Couilly - Saint-Germain - Quincy.
Una nuova fermata sulla linea 59
La linea 59 partirà ora dalla stazione di Crécy-la-Chapelle e servirà una nuova fermata: Bailly-Romainvilliers - D406.
Mappa del settore Créçois
Linea N138: la tua nuova linea notturna
Dal 1 ° agosto, la tua nuova linea N138 collegherà Coulommiers a Parigi Gare de Lyon, comprese le stazioni di Crécy-la-Chapelle, Villiers - Montbarbin e Marne-la-Vallée con 4 viaggi di andata e ritorno a notte tra le 00:00 e le 04:00. Questa linea funzionerà 7 giorni su 7, tutto l'anno e sarà un vero e proprio relè delle linee Train P, RER A ed Express 17 per i tuoi viaggi notturni.
Diversi servizi accompagneranno il lancio di questa nuova linea:
Sveglia da fermo : durante la salita, indica il tuo punto di discesa all'autista che ti sveglierà se ti addormenti.
Discesa su richiesta : la discesa sarà consentita nei punti di sosta presenti sul percorso anche se non sono menzionati nell'orario
Trova maggiori informazioni consultando l'articolo N 138: La tua nuova linea notturna tra Coulommiers - Marne-la-Vallée e Parigi sullapagina Notizie del tuo territorio Brie 2 Morin
rappresentazione cartografica della linea N138
Transport on Demand è invitato sul territorio di Créçois!
Transport on demand (TàD) Créçois sarà diviso in 2 zone, una zona settentrionale comprendente i comuni di Bouleurs, Coulommes, Sancy, La Haute-Maison, Vaucourtois e le frazioni di Crécy-la-Chapelle e una zona meridionale che comprende i comuni di Villiers-sur-Morin, Voulangis, Tigeaux e Dammartin-sur-Tigeaux.
Il servizio funzionerà 6 giorni alla settimana, al mattino, ti permetterà di raggiungere il collegio Mon Plaisir o la stazione di Crécy-la-Chapelle tra le 6:20 e le 10:20. In serata, dalla stazione di Crécy-la-Chapelle è possibile raggiungere qualsiasi fermata tra le 15:00 e le 20:00 (22:00 il venerdì e il sabato).
Il servizio sarà accessibile su prenotazione al mattino, come un classico TàD. Al contrario, la sera, non c'è bisogno di prenotare, devi solo presentarti all'autista e indicare il tuo punto di discesa.
E gli scolari...
Le corse scolastiche delle linee 08A, 08B, 08C, 70 e 71 sono mantenute per il servizio del collegio Mon Plaisir, così come le corse in corrispondenza con la linea 18 alla stazione di Crécy-la-Chapelle per le scuole superiori di Meaux.
Allo stesso modo, il servizio sarà aperto agli abitanti di Dammartin-sur-Tigeaux, un buon modo per gli studenti delle scuole medie di unirsi al collegio Mon Plaisir.
Trova di seguito tutti i dettagli delle evoluzioni dell'offerta sul settore di Créçois.
A presto sulle vostre linee!