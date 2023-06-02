Notizie simili

Novità sulle vostre linee a Tremblay-en-France e Villepinte!

Pubblicato su

Lettura 3 min

Le linee 39, 45, 619, 642, T'bus 1, T'bus 2 e T'bus 3 cambieranno dal 17 luglio 2023.

Dal 17 luglio 2023, Île-de-France Mobilités rafforzerà l'offerta di autobus sul territorio di Terres d'Envol con:

  • Un collegamento rafforzato alle metropolitane 5 e 7, T1 e T4, RER B ed E per un migliore collegamento con Parigi
  • Percorsi più diretti e veloci per i tuoi spostamenti verso aree commerciali e commerciali

Linee principali per raggiungere RER e metropolitana

Un rinforzo sulle 3 linee principali del territorio per un migliore servizio delle modalità pesanti con autobus ogni 6-8 minuti dalle 6:30 alle 9 e dalle 16:30 alle 19:30, dal lunedì al venerdì.

  • Linea 15 : Villepinte Gare du Vert Galant <> Gare d'Aulnay-sous-Bois
  • Linea 609 : Gare de Villepinte <> La Courneuve 8 maggio 1945
  • Linea 615 : Gare de Villepinte <> Bobigny Pablo Picasso

Novità sulle vostre linee a Tremblay-en-France e Villepinte:

Linea 39 : Gare du Vert-Galant <> Aéroport CDG1 Gare de Roissypôle

  • Un autobus ogni 20 minuti, tutto il giorno, dal lunedì al venerdì
  • Un collegamento più diretto e veloce tra le stazioni RER B di Vert-Galant, Parc des Expositions e l'aeroporto CDG1 Gare de Roissypôle

Linea 45 : Gare du Vert-Galant <> Gare du Blanc-Mesnil

  • Un autobus ogni 15 minuti, tutto il giorno, dal lunedì al sabato

Linea 619 : Gare du Vert-Galant <> Gare de Sevran Beaudottes

  • Un autobus ogni 12 minuti, dalle 6:30 alle 9:00 e dalle 16:30 alle 19:30, dal lunedì al venerdì
  • Un nuovo collegamento con la stazione RER B di Sevran Beaudottes
  • Un nuovo accesso all'ospedale Ballanger, al Parc de la Noue, al municipio e al centro amministrativo di Villepinte

Linea 642 : Gare de Villepinte <> Tremblay-en-France Jaurès

  • Un autobus ogni 12 minuti, dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 16:30 alle 20:00, dal lunedì al venerdì
  • Accesso diretto alle stazioni RER B di Vert-Galant e Villepinte
  • Accesso diretto adattato agli orari di apertura delle scuole di Vaujours
  • Un nuovo servizio per il parco commerciale Segro Logistics Park, con la ripresa delle fermate dell'ex linea 617

Linea T'bus 1 : Gare du Vert Galant <> Roissy-en-France Route de l'Arpenteur

  • Un autobus ogni 20 minuti, tutto il giorno, dal lunedì al venerdì
  • Un collegamento più diretto tra le stazioni RER B di Vert-Galant e l'aeroporto CDG1 Gare de Roissypôle
  • Un'estensione alle aree tecniche e di manutenzione dell'area aeroportuale di Parigi-Roissy Charles de Gaulle con la ripresa del percorso dell'ex linea 349, tra le fermate di Roissypôle e "Route de l'Arpenteur"

Linea T'bus 2: Gare du Vert Galant <> Gare du Parc des Expositions

  • Un autobus ogni 20 minuti, tutto il giorno, dal lunedì al venerdì
  • Un collegamento più diretto tra le stazioni RER B di Vert-Galant e il Parc des Expositions

Linea 3 T'bus: Tremblay-en-France Gare du Vert Galant via Salengro OR Albert Thomas

  • Un autobus ogni 15 minuti, dalle 7 alle 9 e dalle 16 alle 19, dal lunedì al venerdì
  • Da Vert-Galant Sud: la stazione RER B di Vert-Galant raggiungibile in meno di 10 minuti
  • Accesso diretto adattato agli orari di apertura del Lycée Léonard de Vinci a Tremblay-en-France

Unisciti al centro commerciale Paris Nord 2:

  • Con la linea 39, in meno di 20 minuti da "Fontaine Mallet" a Villepinte

Unisciti al centro commerciale Aéroville:

  • Con la linea 1 T'bus, in meno di 20 minuti da "Les Cottages" a Tremblay-en-France
  • Con la linea 39, in circa 30 minuti da "Fontaine Mallet" a Villepinte

Trova qui i dettagli delle evoluzioni e il piano di zona

 -  627.2 KB

Gli orari saranno presto aggiornati nella sezione Spostami.

Per ulteriori informazioni e per seguire le notizie della tua rete, seguici su Twitter: @Envol_IDFM

Servizio clienti: 01 60 42 53 75

Trova qui il piano settoriale di tutte le linee del territorio Terres d'Envol

 -  6.8 MB

Notizie simili