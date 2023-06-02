Notizie simili

Dal 17 luglio 2023, Île-de-France Mobilités rafforzerà l'offerta di autobus sul territorio di Terres d'Envol con:
- Un collegamento rafforzato alle metropolitane 5 e 7, T1 e T4, RER B ed E per un migliore collegamento con Parigi
- Percorsi più diretti e veloci per i tuoi spostamenti verso aree commerciali e commerciali
Linee principali per raggiungere RER e metropolitana
Un rinforzo sulle 3 linee principali del territorio per un migliore servizio delle modalità pesanti con autobus ogni 6-8 minuti dalle 6:30 alle 9 e dalle 16:30 alle 19:30, dal lunedì al venerdì.
- Linea 15 : Villepinte Gare du Vert Galant <> Gare d'Aulnay-sous-Bois
- Linea 609 : Gare de Villepinte <> La Courneuve 8 maggio 1945
- Linea 615 : Gare de Villepinte <> Bobigny Pablo Picasso
Novità sulle vostre linee a Tremblay-en-France e Villepinte:
Linea 39 : Gare du Vert-Galant <> Aéroport CDG1 Gare de Roissypôle
- Un autobus ogni 20 minuti, tutto il giorno, dal lunedì al venerdì
- Un collegamento più diretto e veloce tra le stazioni RER B di Vert-Galant, Parc des Expositions e l'aeroporto CDG1 Gare de Roissypôle
Linea 45 : Gare du Vert-Galant <> Gare du Blanc-Mesnil
- Un autobus ogni 15 minuti, tutto il giorno, dal lunedì al sabato
Linea 619 : Gare du Vert-Galant <> Gare de Sevran Beaudottes
- Un autobus ogni 12 minuti, dalle 6:30 alle 9:00 e dalle 16:30 alle 19:30, dal lunedì al venerdì
- Un nuovo collegamento con la stazione RER B di Sevran Beaudottes
- Un nuovo accesso all'ospedale Ballanger, al Parc de la Noue, al municipio e al centro amministrativo di Villepinte
Linea 642 : Gare de Villepinte <> Tremblay-en-France Jaurès
- Un autobus ogni 12 minuti, dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 16:30 alle 20:00, dal lunedì al venerdì
- Accesso diretto alle stazioni RER B di Vert-Galant e Villepinte
- Accesso diretto adattato agli orari di apertura delle scuole di Vaujours
- Un nuovo servizio per il parco commerciale Segro Logistics Park, con la ripresa delle fermate dell'ex linea 617
Linea T'bus 1 : Gare du Vert Galant <> Roissy-en-France Route de l'Arpenteur
- Un autobus ogni 20 minuti, tutto il giorno, dal lunedì al venerdì
- Un collegamento più diretto tra le stazioni RER B di Vert-Galant e l'aeroporto CDG1 Gare de Roissypôle
- Un'estensione alle aree tecniche e di manutenzione dell'area aeroportuale di Parigi-Roissy Charles de Gaulle con la ripresa del percorso dell'ex linea 349, tra le fermate di Roissypôle e "Route de l'Arpenteur"
Linea T'bus 2: Gare du Vert Galant <> Gare du Parc des Expositions
- Un autobus ogni 20 minuti, tutto il giorno, dal lunedì al venerdì
- Un collegamento più diretto tra le stazioni RER B di Vert-Galant e il Parc des Expositions
Linea 3 T'bus: Tremblay-en-France Gare du Vert Galant via Salengro OR Albert Thomas
- Un autobus ogni 15 minuti, dalle 7 alle 9 e dalle 16 alle 19, dal lunedì al venerdì
- Da Vert-Galant Sud: la stazione RER B di Vert-Galant raggiungibile in meno di 10 minuti
- Accesso diretto adattato agli orari di apertura del Lycée Léonard de Vinci a Tremblay-en-France
Unisciti al centro commerciale Paris Nord 2:
- Con la linea 39, in meno di 20 minuti da "Fontaine Mallet" a Villepinte
Unisciti al centro commerciale Aéroville:
- Con la linea 1 T'bus, in meno di 20 minuti da "Les Cottages" a Tremblay-en-France
- Con la linea 39, in circa 30 minuti da "Fontaine Mallet" a Villepinte
Gli orari saranno presto aggiornati nella sezione Spostami.
Per ulteriori informazioni e per seguire le notizie della tua rete, seguici su Twitter: @Envol_IDFM
Servizio clienti: 01 60 42 53 75