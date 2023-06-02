Notizie simili

Dal 17 luglio 2023, Île-de-France Mobilités rafforzerà l'offerta di autobus sul territorio di Terres d'Envol con:
- Un collegamento rafforzato alle metropolitane 5 e 7, T1 e T4, RER B ed E per un migliore collegamento con Parigi
- Percorsi più diretti e veloci per i tuoi spostamenti verso aree commerciali e commerciali
Linee principali per raggiungere RER e metropolitana
Un rinforzo sulle 3 linee principali del territorio per un migliore servizio delle modalità pesanti con autobus ogni 6-8 minuti dalle 6:30 alle 9 e dalle 16:30 alle 19:30, dal lunedì al venerdì.
- Linea 15 : Villepinte Gare du Vert Galant <> Gare d'Aulnay-sous-Bois
- Linea 609 : Gare de Villepinte <> La Courneuve 8 maggio 1945
- Linea 615 : Gare de Villepinte <> Bobigny Pablo Picasso
Novità sulle vostre linee ad Aulnay-sous-Bois, Sevran e Le Blanc-Mesnil:
Linea 43: Stazione di Aulnay-sous-Bois <> Aeroporto CDG1 Stazione di Roissypôle
- Un autobus ogni 20 minuti, tutto il giorno, dal lunedì al venerdì
- Un nuovo collegamento con la RER B e la T4 alla stazione di Aulnay-sous-Bois e la RER B alla stazione Parc des Expositions di Villepinte
Linea 45 : Gare du Vert-Galant <> Gare du Blanc-Mesnil
- Un autobus ogni 15 minuti, tutto il giorno, dal lunedì al sabato
Linea 607: La Courneuve 8 maggio 1945 <> Aulnay-sous-Bois Ballanger Hospital
- Un autobus ogni 12 minuti, dalle 6:30 alle 10:00 e dalle 16:30 alle 20:30, dal lunedì al venerdì
- Accesso semplificato al Ballanger Hospital con una fermata direttamente di fronte all'ingresso principale
Linea 616 : stazione di Bondy <> Aulnay-sous-Bois CC O'Parinor
- Un autobus ogni 12 minuti, dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 16:30 alle 19:30, dal lunedì al venerdì
- Un servizio specifico per il parco commerciale Garonor con la ripresa delle fermate dell'ex linea 627
- Un collegamento più diretto e veloce tra la stazione ferroviaria di Aulnay-sous-Bois e il centro commerciale O'Parinor
Linea 617 : Gare d'Aulnay-sous-Bois <> Gare de Sevran Beaudottes
- Un autobus ogni 12 minuti, dalle 6:30 alle 9:00 e dalle 16:30 alle 19:00, dal lunedì al venerdì.
- Un nuovo servizio alla stazione RER B di Aulnay-sous-Bois dal quartiere Gros Saule con la ripresa delle fermate della vecchia linea 44
Unisciti al centro commerciale Aéroville:
- Con la linea 43, in circa 30 minuti da "Soleil Levant" a Aulnay-sous-Bois
Unisciti al centro commerciale O'Parinor:
- Con la linea 45, in 15 minuti da "Gros Saule" a Aulnay-sous-Bois
- Con la linea 616, in 20 minuti dalla stazione RER B di Aulnay-sous-Bois
Gli orari saranno presto aggiornati nella sezione Spostami.
Gli orari saranno presto aggiornati nella sezione Spostami.
