Notizie simili

Dal 17 luglio 2023, Île-de-France Mobilités rafforzerà l'offerta di autobus sul territorio di Terres d'Envol con:
- Un collegamento rafforzato alle metropolitane 5 e 7, T1 e T4, RER B ed E per un migliore collegamento con Parigi
- Percorsi più diretti e veloci per i tuoi spostamenti verso aree commerciali e commerciali
Linee principali per raggiungere RER e metropolitana
Un rinforzo sulle 3 linee principali del territorio per un migliore servizio delle modalità pesanti con autobus ogni 6-8 minuti dalle 6:30 alle 9 e dalle 16:30 alle 19:30, dal lunedì al venerdì.
- Linea 15 : Villepinte Gare du Vert Galant <> Gare d'Aulnay-sous-Bois
- Linea 609 : Gare de Villepinte <> La Courneuve 8 maggio 1945
- Linea 615 : Gare de Villepinte <> Bobigny Pablo Picasso
Unisciti al centro commerciale Aéroville:
- Con la linea 43, in quasi 30 minuti da "Soleil Levant" a Aulnay-sous-Bois
- Con la linea T'bus 1, in meno di 20 minuti da "Les Cottages" a Tremblay-en-France
- Con la linea 39, in circa 30 minuti da "Fontaine Mallet" a Villepinte
Unisciti al centro commerciale Paris Nord 2:
- Con la linea 39, in quasi 20 minuti da "Fontaine Mallet" a Villepinte
Unisciti al centro commerciale O'Parinor:
- Con la linea 45, in 15 minuti da "Gros Saule" a Aulnay-sous-Bois
- Con la linea 616, in 20 minuti dalla stazione RER B di Aulnay-sous-Bois
Gli orari saranno presto aggiornati nella sezione Spostami.
Per ulteriori informazioni e per seguire le notizie della tua rete, seguici su Twitter: @Envol_IDFM
Servizio clienti: 01 60 42 53 75