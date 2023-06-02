Una nuova offerta di autobus che ti fa venire voglia di muoverti!

Pubblicato su

Lettura 2 min

Île-de-France Mobilités rafforza l'offerta di autobus sul territorio di Terres d'Envol dal 17 luglio 2023.

Dal 17 luglio 2023, Île-de-France Mobilités rafforzerà l'offerta di autobus sul territorio di Terres d'Envol con:

  • Un collegamento rafforzato alle metropolitane 5 e 7, T1 e T4, RER B ed E per un migliore collegamento con Parigi
  • Percorsi più diretti e veloci per i tuoi spostamenti verso aree commerciali e commerciali

Linee principali per raggiungere RER e metropolitana

Un rinforzo sulle 3 linee principali del territorio per un migliore servizio delle modalità pesanti con autobus ogni 6-8 minuti dalle 6:30 alle 9 e dalle 16:30 alle 19:30, dal lunedì al venerdì.

  • Linea 15 : Villepinte Gare du Vert Galant <> Gare d'Aulnay-sous-Bois
  • Linea 609 : Gare de Villepinte <> La Courneuve 8 maggio 1945
  • Linea 615 : Gare de Villepinte <> Bobigny Pablo Picasso

Unisciti al centro commerciale Aéroville:

  • Con la linea 43, in quasi 30 minuti da "Soleil Levant" a Aulnay-sous-Bois
  • Con la linea T'bus 1, in meno di 20 minuti da "Les Cottages" a Tremblay-en-France
  • Con la linea 39, in circa 30 minuti da "Fontaine Mallet" a Villepinte

Unisciti al centro commerciale Paris Nord 2:

  • Con la linea 39, in quasi 20 minuti da "Fontaine Mallet" a Villepinte

Unisciti al centro commerciale O'Parinor:

  • Con la linea 45, in 15 minuti da "Gros Saule" a Aulnay-sous-Bois
  • Con la linea 616, in 20 minuti dalla stazione RER B di Aulnay-sous-Bois

Gli orari saranno presto aggiornati nella sezione Spostami.

Per ulteriori informazioni e per seguire le notizie della tua rete, seguici su Twitter: @Envol_IDFM

Servizio clienti: 01 60 42 53 75

Trova qui il piano settoriale di tutte le linee del territorio Terres d'Envol

 -  6.8 MB

Notizie simili