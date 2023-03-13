Notizie simili

INSTALLAZIONE RAPIDA E DURATURA
Vero e proprio mezzo informativo dinamico, l'E-Paper è un display ecologico di nuova generazione che utilizza l'innovativa tecnologia degli e-reader. È alimentato da energia rinnovabile, grazie a un pannello solare che ricarica una batteria integrata. Questa soluzione, facilmente integrabile nei cartelloni esistenti, riduce significativamente l'impatto ambientale rispetto ai dissuasori attuali.
INFORMAZIONI CONNESSE IN TEMPO REALE
Integrando un dispositivo di comunicazione 3G/4G, questo sistema permette ai viaggiatori di conoscere, in tempo reale, i prossimi due passaggi alla loro fermata e offre loro la possibilità di:
- Diffondere informazioni aggiornate durante le interruzioni del traffico,
- Promuovere azioni commerciali o diffondere notizie in modo flessibile e reattivo.
DOVE TROVARE I TERMINALI "E-PAPER" SUL TERRITORIO DI ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE?
Questo nuovo supporto informativo per i passeggeri sarà disponibile presso le seguenti fermate principali e punti di trasferimento?
Argenteuil
- Gare d'Argenteuil – Linea 1
- Gare d'Argenteuil – Linea 2
- Gare d'Argenteuil – Linea 4
- Gare d'Argenteuil – Linea 6
- Gare d'Argenteuil – Linea 7
- Gare d'Argenteuil – Linea 8
- Gare d'Argenteuil – Linea 9
- Gare d'Argenteuil – Linea 18
- Gare du Val d'Argenteuil – Linea 1 fino ad Argenteuil
- Gare du Val d'Argenteuil – Linea 1 fino a Sartrouville
- Gare du Val d'Argenteuil – Linea 8 in direzione Argenteuil / Bezons
- Gare du Val d'Argenteuil – Linea 8 fino a Val d'Argenteuil
- Gare du Val d'Argenteuil – Linea 34 direzione Argenteuil / Bezons
- Gare du Val d'Argenteuil – Linea 34 per Val d'Argenteuil
- Bérionne
- Municipio
- Municipio 2
- Municipio 3
- Champguérin
- Val Notre Dame
- Val Notre Dame 2
- Piazza François Rabelais
- Luogo François Rabelais 2
Bezons
- Ponte di Bezons
- Ponte di Bezons 2
Bougival
- Stazione Bougival – Linea D
Chatou
- Stazione Chatou-Croissy Nord – Linee E M T 12
- Stazione Chatou-Croissy Sud - Linee D E
- Renoir
Cormeilles
- Stazione ferroviaria di Cormeilles-en-Parisis
Enghien
- Gare Enghien-les-Bains – Linea 7
Carbon fossile
- Stazione di Houilles – Linea A
- Gare de Houilles – Linee C P
- Gare de Houilles – Linea K
- Gare de Houilles – Linea L
- Gare de Houilles – Linea 4
- Gare de Houilles – Linea 6
- Gare de Houilles – Linea 34
- Gare de Houilles – Linee H J
Il Vésinet
- Gare du Vésinet-Le Pecq – Linea M
- Gare du Vésinet-Le Pecq – Linee 20 G
- Gare du Vésinet-Le Pecq – Linee A C
- Gare du Vésinet-Le Pecq – Linea F
- Gare du Vésinet-Le Pecq – Linee E M
Maisons-Laffitte
- Gare de Maisons-Laffitte – Linea 2
- Gare de Maisons-Laffitte – Linea 6
- Gare de Maisons-Laffitte – Linea 12
Sartrouville
- Stazione di Sartrouville – Linee B G S1
- Stazione di Sartrouville – Linea 5
- Stazione di Sartrouville – Linea 9
- Stazione di Sartrouville – Linea 1
- Vassoio