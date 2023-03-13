Notizie simili

INSTALLAZIONE RAPIDA E DURATURA

Vero e proprio mezzo informativo dinamico, l'E-Paper è un display ecologico di nuova generazione che utilizza l'innovativa tecnologia degli e-reader. È alimentato da energia rinnovabile, grazie a un pannello solare che ricarica una batteria integrata. Questa soluzione, facilmente integrabile nei cartelloni esistenti, riduce significativamente l'impatto ambientale rispetto ai dissuasori attuali.

INFORMAZIONI CONNESSE IN TEMPO REALE

Integrando un dispositivo di comunicazione 3G/4G, questo sistema permette ai viaggiatori di conoscere, in tempo reale, i prossimi due passaggi alla loro fermata e offre loro la possibilità di:

Diffondere informazioni aggiornate durante le interruzioni del traffico,

Promuovere azioni commerciali o diffondere notizie in modo flessibile e reattivo.

DOVE TROVARE I TERMINALI "E-PAPER" SUL TERRITORIO DI ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE?

Questo nuovo supporto informativo per i passeggeri sarà disponibile presso le seguenti fermate principali e punti di trasferimento?

Argenteuil

Gare d'Argenteuil – Linea 1

Gare d'Argenteuil – Linea 2

Gare d'Argenteuil – Linea 4

Gare d'Argenteuil – Linea 6

Gare d'Argenteuil – Linea 7

Gare d'Argenteuil – Linea 8

Gare d'Argenteuil – Linea 9

Gare d'Argenteuil – Linea 18

Gare du Val d'Argenteuil – Linea 1 fino ad Argenteuil

Gare du Val d'Argenteuil – Linea 1 fino a Sartrouville

Gare du Val d'Argenteuil – Linea 8 in direzione Argenteuil / Bezons

Gare du Val d'Argenteuil – Linea 8 fino a Val d'Argenteuil

Gare du Val d'Argenteuil – Linea 34 direzione Argenteuil / Bezons

Gare du Val d'Argenteuil – Linea 34 per Val d'Argenteuil

Bérionne

Municipio

Municipio 2

Municipio 3

Champguérin

Val Notre Dame

Val Notre Dame 2

Piazza François Rabelais

Luogo François Rabelais 2

Bezons

Ponte di Bezons

Ponte di Bezons 2

Bougival

Stazione Bougival – Linea D

Chatou

Stazione Chatou-Croissy Nord – Linee E M T 12

Stazione Chatou-Croissy Sud - Linee D E

Renoir

Cormeilles

Stazione ferroviaria di Cormeilles-en-Parisis

Enghien

Gare Enghien-les-Bains – Linea 7

Carbon fossile

Stazione di Houilles – Linea A

Gare de Houilles – Linee C P

Gare de Houilles – Linea K

Gare de Houilles – Linea L

Gare de Houilles – Linea 4

Gare de Houilles – Linea 6

Gare de Houilles – Linea 34

Gare de Houilles – Linee H J

Il Vésinet

Gare du Vésinet-Le Pecq – Linea M

Gare du Vésinet-Le Pecq – Linee 20 G

Gare du Vésinet-Le Pecq – Linee A C

Gare du Vésinet-Le Pecq – Linea F

Gare du Vésinet-Le Pecq – Linee E M

Maisons-Laffitte

Gare de Maisons-Laffitte – Linea 2

Gare de Maisons-Laffitte – Linea 6

Gare de Maisons-Laffitte – Linea 12

Sartrouville